فوجئ عدد كبير من مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد" الأشهر في عالم الهواتف الذكية بعطل خطير يضرب معظم تطبيقات "أندرويد" الرئيسية مثل بريد "جيميل" وخرائط غوغل وغوغل بلاي.
ورصد عدد من مستخدمي "أندرويد" ظهور إشعارات مفاجئة من تطبيقاتهم بأن التطبيقات توقفت عن العمل بصورة كاملة على هواتفهم، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
واحتاج عدد من المستخدمين إلى خيار إلغاء تثبيت التطبيق من متجر "غوغل بلاي" وإعادة تثبيته مرة أخرى، حتى يعود التطبيق إلى العمل مجددا.
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التعليقات على عطل خطير يضرب تطبيقات "أندرويد" الرئيسية... وغوغل تكشف السر
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