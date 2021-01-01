أعلنت الصفحة العربية لجهاز ألعاب سوني بلاي ستيشن “بلاي ستيشن أرابيا” PlayStation Arabia عن إطلاق جهاز “بلاي ستيشن 5” PlayStation 5 في مصر.
وسيبدأ الحجز المسبق على جهاز الألعاب الأشهر عالميا “بلاي ستيشن 5” PlayStation 5 في 25 مارس الجاري، وسوف يصل الجهاز إلى المتاجر في 8 أبريل القادم.
وسيباع جهاز الألعاب “بلاي ستيشن 5” PlayStation 5 في مصر بسعر 15,999 جنيها مصريا، مع ضمان 12 شهرا من الشركة المصنعة.
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التعليقات على جهاز ألعاب سوني PlayStation 5 يصل مصر.. كم سعره؟ وموعد الحجز المسبق له؟
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