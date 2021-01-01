جهاز ألعاب سوني PlayStation 5 يصل مصر.. كم سعره؟ وموعد الحجز المسبق له؟

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جهاز ألعاب سوني PlayStation 5 يصل مصر.. كم سعره؟ وموعد الحجز المسبق له؟

أعلنت الصفحة العربية لجهاز ألعاب سوني بلاي ستيشن “بلاي ستيشن أرابيا” PlayStation Arabia عن إطلاق جهاز “بلاي ستيشن 5” PlayStation 5 في مصر.

وسيبدأ الحجز المسبق على جهاز الألعاب الأشهر عالميا “بلاي ستيشن 5” PlayStation 5 في 25 مارس الجاري، وسوف يصل الجهاز إلى المتاجر في 8 أبريل القادم.

وسيباع جهاز الألعاب “بلاي ستيشن 5” PlayStation 5 في مصر بسعر 15,999 جنيها مصريا، مع ضمان 12 شهرا من الشركة المصنعة.

وأطلقت سوني Sony جهاز الألعاب “بلاي ستيشن 5” PS5 في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية في 12 من نوفمبر الماضي، وفي مناطق أخرى من العالم في 19 من نفس الشهر.

ويوجد إصدارين من جهاز ألعاب سوني “بلاي ستيشن 5” PS5، الأول بمحرك أقراص ضوئي متوافق مع Ultra HD Blu-ray، والآخر رقمي يدعم التنزيل الرقمي من متجر بلاي ستيشن.

المصدر: مشبك

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