«سوني» تكشف عن أذرع تحكم جديدة.. هل تختفي «التقليدية»؟

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صورة الخبر: «سوني» تكشف عن أذرع تحكم جديدة.. هل تختفي «التقليدية»؟
«سوني» تكشف عن أذرع تحكم جديدة.. هل تختفي «التقليدية»؟

لمحبي ألعاب الواقع الافتراضي من أصحاب منصات PlayStation الشهيرة، كشفت شركة سوني عن مواصفات أذرع التحكم الجديدة التي تطورها، ومن خلال الشكل والتصميم الجديد الذي نشرته الشركة لأذرع PSVR 2، يتبين أن كل ذراع حصل على قبضة مفرغة كروية الشكل، وعلى المقبض الداخلي توجد أزرار متحركة وثابتة، تشبه الموجودة في قبضات PlayStation التقليدية الحالية.

وتبعا للمطورين في سوني، فإن الأذرع الجديدة، حصلت على تقنيات خاصة محسنة لزيادة تفاعل القبضات مع شدة اللمس لمنح اللاعبين شعورا أكثر بالواقعية مع ألعاب الواقع الافتراضي، فضلا عن أن كل قبضة مجهزة بحساسات خاصة مثبتة قادرة على رصد حركات اليدين، ونقلها إلى الخوذ التي تثبت على الرأس لتحويل هذه الحركات إلى حركات افتراضية مشابهة داخل اللعبة.

وزودت القبضة اليمنى من PSVR 2 على زر «x» وزر الدائرة وزر متحرك كما في قبصات PlayStation، أما القبضة اليسرى فحصلت على زر متحرك وزري المربع والمثلث وزر التشغيل.

وبحسب Hideaki Nishino المبرمج والمطور لمنصات PlayStation في سوني فإن النماذج الأولية من هذه الأذرع ستختبر قريبا مع المطورين، وسيشكل إطلاقها قفزة نوعية في عالم تقنيات الواقع الافتراضي.

المصدر: المصرى اليوم

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