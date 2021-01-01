

TCN الإماراتية تضح ١٠ ملايين دولار في شركة تكنولوجيا حيوية هندية TCN الإماراتية تضح ١٠ ملايين دولار في شركة تكنولوجيا حيوية هندية

حصلت الشركة الناشئة Zaara Biotech، وهي شركة طلابية في مجال التكنولوجيا الحيوية تحت رعاية مركز تطوير الابتكار وريادة الأعمال التابع Kerala Startup Mission على استثمار بقيمة ١٠ ملايين دولار من شركة TCN التجارية العالمية ومقرها الإمارات العربية المتحدة لمشروعها المسمى “Algae –Seaweed Technology”.



تم عرض منتج الشركة الناشئة في مؤتمر GITEX 2020 الدولي، الذي عقد في دبي حيث كانت الشركة الناشئة جزءًا من وفد الشركات الناشئة بقيادة KSUM.



وقع نجيب بن حنيف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Zaara Biotech، ومحمد شافي عبد الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة TCN التجارية العالمية، مذكرة تفاهم في هذا الصدد في الشارقة.

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تأسست شركة Zaara Biotech على يد حنيف عندما كان طالبًا في هندسة التكنولوجيا الحيوية في كلية سهرداية للهندسة والتكنولوجيا في عام ٢٠١٦.تعاونت Zaara Biotech، التي تم احتضانها في حاضنة سهردايا للأعمال التكنولوجية، مع CIFT وساعدت الشركة في أن تصبح أول مصمم أغذية للأعشاب البحرية الطحلبية في الهند.تتمتع TCN التجارية العالمية بتواجدها في قطاعات متعددة، مثل تكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات الأعمال والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والبناء والهندسة والدفاع والطيران والنفط والغاز.