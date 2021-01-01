مشاكل في عمل محرك البحث "غوغل" في بعض الدول

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مشاكل في عمل محرك البحث "غوغل" في بعض الدول

أفاد موقع Downdetector الذي يتابع المواقع الأكثر استخداما على الإنترنت، بأن المستخدمين في بعض الدول واجهوا مشاكل في عمل محرك البحث "غوغل".

وحسب معطيات الموقع، فإن أكبر عدد من شكاوى المستخدمين تم الحصول عليه في الولايات المتحدة، حيث تم تقديم أكثر من 800 شكوى.

وقال 52% من المستخدمين إن لديهم مشاكل مع الدخول لحساباتهم على "غوغل"، ولدى 47% مشاكل مع محرك البحث.

وتم رصد مشاكل في عمل الموقع أيضا في بريطانيا وفرنسا.

المصدر: روسيا اليوم

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