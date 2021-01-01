

أخبارتنظيم الاتصالات يلزم “سوق دوت كوم” بعدم بيع أجهزة تقوية شبكات الاتصالات غير المعتمدة أخبارتنظيم الاتصالات يلزم “سوق دوت كوم” بعدم بيع أجهزة تقوية شبكات الاتصالات غير المعتمدة

لزم جهاز تنظيم الاتصالات موقع التجارة الإلكترونية الأشهر محليا “سوق دوت كوم” Souq بمنع بيع أجهزة تقوية شبكات الاتصالات غير المعتمدة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير القياسية.



وعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماعا مع شركة “سوق دوت كوم” لبحث آليات وضوابط بيع أجهزة الاتصالات في السوق المصري عبر منصتها للتجارة الإلكترونية Souq.com.



وحضر الاجتماع المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعمر الصاحي، المدير التنفيذي لشركة سوق دوت كوم، وأليكسندر بولس، المستشار القانوني لشركة سوق.

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وأكد أطراف الاجتماع تقديرهم لاستجابة “سوق دوت كوم” لآليات تنظيم تداول أجهزة الاتصالات على منصتها الإلكترونية، ودعمهم الكامل لاستراتيجية التحول الرقمي والحفاظ على حقوق المستخدمين وضمان جودة الخدمات المقدمة إليهم.