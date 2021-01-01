أطلقت شركة جوجل Google تطبيقًا جديدًا يحمل اسم "WifiNanScan" في متجر بلاي لقياس المسافة بين الهواتف.
ويتيح التطبيق الجديد المعروف أيضًا باسم Neighbor Awareness Networking (NAN) - للأجهزة التي تمتلك إصدار Android 8.0 وما أحدث اكتشاف الاتصال ببعضها البعض والاتصال مباشرةً دون أي نوع آخر من الاتصال بينها".
ومثل اتصال الإنترنت النشط، يتيح التطبيق اكتشاف الأجهزة المجاورة وإنشاء اتصالات شبكة ويمكنها "مشاركة كميات كبيرة من البيانات" أو إرسال رسائل قصيرة.
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التعليقات على «جوجل» تطلق تطبيقًا جديدًا لقياس المسافة بين الهواتف
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