«جوجل» تطلق تطبيقًا جديدًا لقياس المسافة بين الهواتف

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«جوجل» تطلق تطبيقًا جديدًا لقياس المسافة بين الهواتف

أطلقت شركة جوجل Google تطبيقًا جديدًا يحمل اسم "WifiNanScan" في متجر بلاي لقياس المسافة بين الهواتف.

ويتيح التطبيق الجديد المعروف أيضًا باسم Neighbor Awareness Networking (NAN) - للأجهزة التي تمتلك إصدار Android 8.0 وما أحدث اكتشاف الاتصال ببعضها البعض والاتصال مباشرةً دون أي نوع آخر من الاتصال بينها".

ومثل اتصال الإنترنت النشط، يتيح التطبيق اكتشاف الأجهزة المجاورة وإنشاء اتصالات شبكة ويمكنها "مشاركة كميات كبيرة من البيانات" أو إرسال رسائل قصيرة.

وذكرت شركة جوجل أن هذه التقنية تدعم "معدلات نقل أعلى عبر مسافات أطول من اتصالات بلوتوث.

وتشمل حالات الاستخدام المحتملة إرسال بأمان إلى الطابعة دون تسجيل الدخول أولًا إلى الشبكة، وكذلك عرض قائمة مطعم وإجراء حجز أثناء السير دون اتصال بالإنترنت، وإثبات الحضور في المدرسة، وتبسيط إجراءات أمن المطارات والجمارك والهجرة باستخدام معرف الهاتف المحمول (ID) مثل رخصة القيادة أو جواز السفر دون مطالبة المسافرين بتقديم بطاقة هوية فعلية.

المصدر: الدستور

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