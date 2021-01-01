مايكروسوفت تعلن عن ميزة جديدة لمنع الاختراقات.. تعرف عليها

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مايكروسوفت تعلن عن ميزة جديدة لمنع الاختراقات.. تعرف عليها

قامت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، بإطلاق ميزة جديدة تسمى Defender Antivirus وذلك لاكتشاف ومعالجة الثغرات التى استهدفت برامج الشركة فى الفترة الأخيرة.

وبحسب موقع Engadget التقنى فإن ميزة Defender Antivirus ستعمل على تلقائيًا على تخفيف الثغرات الأمنية، ولمعالجة نقاط الضعف الحرجة والتى يمكن استغلالها من خلال برامج الفيروس.

وتعتبر الثغرات الأمنية التى تصيب Exchange Server هي واحدة من أربع ثغرات يمكن استخدامها في سلسلة هجوم أوسع لاختراق خوادم Exchange المحلية، والتى يشتبه فى أنها السبب فى اختراق عشرات الآلاف من المنظمات والمؤسسات التى تستخدم برامج مايكروسوفت.

وأصدرت مايكروسوفت إصلاحات طارئة للعيوب الأمنية في 2 مارس الماضى وحذرت من أن مجموعة من البرمجيات الخبيثة تسمى Hafnium كانت تستغل هذه الأخطاء بنشاط ، ومنذ ذلك الحين ، يُشتبه في تعرض عشرات الآلاف من المنظمات للهجوم.

وكان تقرير صادر من شركة الأمن Krebs On Security، قد أفاد بأنه تم العثور على 4 ثغرات في خادم المراسلة التبادلى Microsoft Exchange Server، التابع لشركة مايكروسوفت، مما تسبب في اختراق خدمة البريد الإلكتروني، لأكثر من 30 ألف مؤسسة حكومية وتجارية أمريكية.

المصدر: صدى البلد

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