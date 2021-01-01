قامت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، بإطلاق ميزة جديدة تسمى Defender Antivirus وذلك لاكتشاف ومعالجة الثغرات التى استهدفت برامج الشركة فى الفترة الأخيرة.
وبحسب موقع Engadget التقنى فإن ميزة Defender Antivirus ستعمل على تلقائيًا على تخفيف الثغرات الأمنية، ولمعالجة نقاط الضعف الحرجة والتى يمكن استغلالها من خلال برامج الفيروس.
وتعتبر الثغرات الأمنية التى تصيب Exchange Server هي واحدة من أربع ثغرات يمكن استخدامها في سلسلة هجوم أوسع لاختراق خوادم Exchange المحلية، والتى يشتبه فى أنها السبب فى اختراق عشرات الآلاف من المنظمات والمؤسسات التى تستخدم برامج مايكروسوفت.
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التعليقات على مايكروسوفت تعلن عن ميزة جديدة لمنع الاختراقات.. تعرف عليها
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