

كيف تمنع متصفح كروم من حفظ نشاطك وبياناتك المهمة نهائيا؟ كيف تمنع متصفح كروم من حفظ نشاطك وبياناتك المهمة نهائيا؟

يقوم متصفح جوجل كروم بتخزين كم هائل من بيانات المستخدمين، بما فيها بيانات عن الموقع ومقاطع الفيديو من على موقع يوتيوب وغيره من المقاطع والتسجيلات الصوتية، والأجهزة المرتبطة بحساب جوجل وغيرها.



وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن هذا الأمر يثير مشكلة كبيرة لدى المستخدمين بسبب الخوف والقلق على خصوصيتهم أو انتهاك البيانات الخاصة بهم فى حالات الاختراق وغيرها، وفيما يلى عدد من الخطوات التى يجب اتباعها لمنع متصفح جوجل من حفظ النشاط الخاص بك وكذلك الينات الشخصية المهمة :



أولًا ، انتقل إلى https://myaccount.google.com/privacycheckup/. هذه هي الصفحة الرئيسية التي ستعمل من خلالها.

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قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.انتقل عبر كل فئة ، مثل نشاط الويب والتطبيقات وسجل بحث YouTube يوتيوب وسجل المواقع.انقر فوق "إدارة" أسفل كل منها لمعرفة كيفية استخدام جوجل لمعلوماتك ، وإيقاف تشغيل أي قسم لا تريده أن يجمع بياناتك.حدد القسم المسمى "جعل الإعلانات أكثر ملاءمة لك"، وأوقف "تخصيص الإعلانات، وهذا يعني أن جوجل لن تستهدف الإعلانات بناءً على الاهتمامات التي تعرف أنها لديك من استخدام أدواتها الأخرى ، مثل البحث أو YouTube.انقر على "التحكم في ما يراه الآخرون عنك"، وانقر فوق "تحرير إعداد المصادقة المشتركة" ، ثم قم بإيقاف تشغيل هذا الإعداد، وسيؤدي هذا إلى منع تعليقاتك لأماكن مثل المطاعم أو التطبيقات من الظهور في متجر Google Play أو خرائط جوجل.انقر على "مساعدة الأشخاص في التواصل معك"، واختر "إدارة إعدادات صور Google ويمكنك إيقاف قدرة جوجل على التعرف على وجهك.انقر على "إدارة ما تشاركه على YouTube"، وأوقف تشغيل كل شيء حتى لا يتمكن الأشخاص من رؤية قوائم التشغيل الخاصة بك .انتقل إلى: https://myaccount.google.com/data-and-personalization، ويتيح لك هذا إيقاف تشغيل المعلومات التي يجمعها جوجل حول كيفية استخدامك لخدماتها ، مثل سجل بحث YouTube والمعلومات الصوتية وموقعك وغيرها.