بديلة Clubhouse لهواتف أندرويد.. ماذا تعرف عن ميزة Spaces فى تويتر؟

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صورة الخبر: بديلة Clubhouse لهواتف أندرويد.. ماذا تعرف عن ميزة Spaces فى تويتر؟
بديلة Clubhouse لهواتف أندرويد.. ماذا تعرف عن ميزة Spaces فى تويتر؟

خلال الأيام القليلة القادمة، سيكون مستخدمى ومحبى تطبيق Twitter تويتر على أعتاب إطلاق أهم ميزة فى التطبيق الذى يعتبر متأخرا بعض الشئ عن باقى التطبيقات الأخرى فى إحداث الميزات، حيث سينافس تويتر التطبيق الذى اكتسح معظم تطبيقات التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة وهو تطبيق Clubhouse .

وبحسب موقع India Today فإن تطبيق Twitter تويتر سيصدر ميزة Spaces التى تعتبر نسخة مصغرة من تطبيق Clubhouse الذى يعتمد على الدردشات الصوتية، ولكن سيتفوق تويتر على Clubhouse بإتاحة الميزة لهواتف أندرويد وآيفون معا.

وعلى عكس تطبيق Clubhouse الذى يتوفر للتحميل مجانا لمستخدمي آيفون فقط، والتسجيل في التطبيق يتضمن دعوة من أحد المستخدمين الحاليين للتطبيق أو الانضمام لقائمة الانتظار، سيتيح تويتر ميزة Spaces لجميع أنواع الهواتف.

ويمكن لأى مستخدم الانضمام ميزة Spaces والغرف الصوتية الموجودة داخلها بدون أى شروط أو تعقيدات الأمر الذى سيجعل Spaces تتفوق على Clubhouse فى أعداد المستخدمين والمستفيدين.

وكانت أفادت تقارير أن تويتر فى طريقه لتطبيق ميزة جديدة وهى undo tweet أو "التراجع عن التغريدات"ستمكن المستخدمين من التراجع عن التغريدات الخاصة بهم ومنع إرسالها من الأساس، ولكن مقابل رسوم اشتراك مدفوعة الأجر للحصول عليها .

المصدر: صدى البلد

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