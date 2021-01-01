

برنامج حجر رشيد “Rosetta” السر في نجاح الجيل الجديد من أجهزة أبل برنامج حجر رشيد “Rosetta” السر في نجاح الجيل الجديد من أجهزة أبل

ربما سمعت عن الأسم Rosetta عندما أعلنت عنه آبل لأول مرة عام 2006 أثناء التحول من معالجات PowerPC والانتقال إلى معالجات Intel، ومن ثم عن Rosetta 2 في مؤتمر المطوريين 2020 وقت إعلان الإنتقال إلى معالجات آبل، فما هو هذا البرنامج الخفي الذي يعمل في الخلفية ولماذا قيل عنه أنه سر نجاح آبل وأنه أعظم برنامج لايمكن رؤيته…



برنامج حجر رشيد "Rosetta" السر في نجاح الجيل الجديد من أجهزة أبل



حجر رشيد

الكثير لا يعلم ان اسم Rosetta هو رشيد وهى مدينة ساحلية مصرية ويرمز إلى حجر رشيد وهو نصب من حجر الجرانودايوريت مع مرسوم صدر في ممفيس، مصر، في 196 قبل الميلاد نيابة عن الملك بطليموس الخامس. يظهر في المرسوم ثلاثة نصوص: النص العلوي هو اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية المصرية، والجزء الأوسط نص الهيراطيقية، والجزء الأدنى اليونانية القديمة. لأنه يقدم أساسا نفس النص في جميع النصوص الثلاثة، الحجر يعطي مفتاح الفهم الحديث للهيروغليفية المصرية.

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تم الكشف عن حجر رشيد عام 1799م؛ الحجر الذي ضم مفتاح اللغة المصرية القديمة والذي لولاه لظلت الحضارة المصرية غامضة لا ندري عن أمرها شيئًا؛ لأننا لا نستطيع أن نقرأ الكتابات التي دونها المصريون القدماء على آثارهم.برنامج Rosetta سر نجاح آبلانتقال الشركات من معالج إلى معالج آخر في الغالب يؤدي إلى فشل كبير، وهذا ما حدث مع شركة مايكروسوفت من قبل عندما حاولت تبني معالجات ARM في أجهزتها. مايكروسوفت قد حاولت أكثر من مرة استخدام معالجات ARM في أجهزة حاسب نقال، وآخرها أجهزة Surface Pro X، ولكن مع أن الأجهزة تشغل برامج مايكروسوفت المصممة لها خصيصاً بروعة، إلا أنها تعجز عن تشغيل برامج مهمة مثل كروم وفوتوشوب وغيرها من البرامج المصممة لمعالجات x86 بشكل يبرر الشراء، خاصة مع سعر الجهاز المرتفع.لكن الوضع مختلف مع شركة آبل فقد استطاعت بنجاح تغيير المعالج والانتقال بشكل سلس ليس مرة واحدة بل أكثر من مرة من معالج إلى آخر في مدة زمنية قصير ودون خسارة في المبيعات، والسبب وسر النجاح هو هذا البرنامج الخفي Rosetta.كيف يعمل برنامج Rosettaبرنامج Rosetta يترجم تلقائيًا التطبيقات التي صممت لمعالج X86 من أنتل عند تثبيتها، وليس أثناء التشغيل، وهذا يؤدي إلى زيادة سرعة تشغيل التطبيق نظرًا لعدم وجود حمل زائد على معالج الجهاز.برنامج Rosetta يعمل في الخلفية والمستخدم لا يدري أي شيء عنه سوى أنه يفتح التطبيق ويجده يعمل بكفاءة وكأنه يعمل على المعالج المصمم له.وهذا هو سر نجاح أجهزة آبل الجديدة بمعالجات M1 وكفاءة وسرعة عمل التطبيقات عليها حتى وإن لم تكن مصممة لهذه الأجهزة.برنامج Rosetta سوف ينتهي قريباًتم تصميم برنامج Rosetta ليساعد في المرحلة الإنتقالية بين معالجات إنتل ومعالجات آبل، ومن المتوقع أن تقوم آبل بحذف برنامج Rosetta في نهاية عام 2023 بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بالكامل وتوافق معظم التطبيق مع معالجات آبل الجديدة، وهنا لا يكون هناك حاجة فعلية لبرنامج Rosetta. ويبدو أن المرحلة الانتقالية تعمل بسلاسة كبيرة، فمعظم الشركات الكبيرة قد قامت بالفعل بتحويل تطبيقاتها الشهيرة لتعمل على معالجات آبل.