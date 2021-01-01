تطوير برنامج جديد لتحسين كفاءة آلات الطباعة المجسمة

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تطوير برنامج جديد لتحسين كفاءة آلات الطباعة المجسمة

طور باحثون في جامعة إلينوي أوربانا شامبين بالولايات المتحدة برنامجا حوسبيا لتحسين كفاءة آلات الطباعة المجسمة، مما يساعد في خفض التكلفة والمواد المهدرة بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال التصنيع التجميعي.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث بيل كينج بقسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة قوله: "التصنيع التجميعي مثير للغاية وينطوي على فوائد جمة، ولكن الدقة والتماسك لهما أهمية كبيرة في هذا المجال، حيث أن الأجزاء المصنوعة بهذه الطريقة لابد أن تكون متطابقة قدر المستطاع، سواء إن كانت تصنع عشرة أجزاء أو عشرة ملايين جزء".

ويسمح البرنامج الجديد بإجراء قياسات سريعة وآلية للقطع المراد إنتاجها وفق تقنيات التصنيع التجميعي، وهي عملية عادة ما تستغرق الوقت والمال، كما أنه يسمح بزيادة دقة الآلات أثناء الصناعة.

المصدر: الدستور

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