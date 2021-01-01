

“تيك توك” تدشن فكر جديد للمحتوى التعليمي ومشاركة المعرفة بالتعاون مع أشهر صنّاع المحتوى “تيك توك” تدشن فكر جديد للمحتوى التعليمي ومشاركة المعرفة بالتعاون مع أشهر صنّاع المحتوى

فرضت التحولات الجذرية التي شهدها العالم خلال العام الماضي نمطًا معيشيًا مختلفًا على كافة الأصعدة، وعلى رأسها التجربة التعليمية التي شهدت انقلابًا رأسًا على عِقب، وحرصت المنصة الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة “تيك توك” على ترسيخ اتجاه جديد يغير من الشكل والمفهوم التقليدي للمحتوى التعليمي التفاعلي؛ ليستثمر التطبيق آليات التكنولوجيا في فتح آفاق جديدة للتجربة التعليمية ودعم التعليم عن بُعد.



وأثبتت “تيك توك” دورها الفعال في المبادرات التعليمية التي تهدف إلى تطويع التكنولوجيا والفضاء الالكتروني لتقديم محتوى تعليمي وتثقيفي جذاب وسهل في مختلف المجالات سواء تكنولوجيًا أو علميًا أو فنيًا؛ مستهدفة مستخدميها في الفئة العمرية الشابة والفئة الدراسية الثانوية والجامعية.



وأطلقت المنصة في هذا الإطار حملتها الأخيرة #تعلم_على_تيك_توك LearnOnTikTok التي حظت بقبول واهتمام كبير من قبل مستخدمي المنصة؛ مدعومة بمقدمي محتوى ذا جماهيرية وشعبية هائلة، وذلك بإنتاج عدد من الحلقات تسلط الضوء على 4 موضوعات مختلفة تحظى بقبول العديد من الشباب، وهي الموضة والجمال، والعلوم والرياضة والتغذية، والتكنولوجيا.

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وفي هذا السياق، صرح هانى كامل، مدير محتوى “تيك توك” بشمال أفريقيا، أن تطبيق “تيك توك” يجتذب عدد كبير من الشباب في سن الدراسة الجامعية والتعليم الأساسي، وبعد الإقبال الكبير على التطبيق أصبح علينا مسؤولية تجاه المجتمع، إذ تُولي المنصة اهتمامًا كبيرًا لخلق محتوى هادف، ومن هنا طرحنا أفكار عصرية ومختلفة من خلال هذه السلسلة الجديدة من الحلقات، لدعم أساليب جديدة وتفاعلية للتعليم في المجالات المختلفة ولكل الفئات العُمرية، خاصة مع توافر ما شهدناه من تحول في طريقة استهلاك وصنع المحتوى والزيادة اللافتة في نشر المحتوى التعليمي، والتي تُظهر اهتمام ورغبة المستخدمين في هذا النوع من الفيديوهات.وحرصت “تيك توك” على اختيار خبراء ورواد في تلك المجالات لتقديم محتوى مختلف وذات قيمة وإضافة حقيقية، ويقدم مروان يونس أولى حلقتي البرنامج لتبادل المعلومات والخبرات التعليمية في مجالي التكنولوجيا والرياضة والتغذية، حيث تناقش الحلقة الأولى كل ما هو جديد في التكنولوجيا باستضافة أحمد الوكيل للحديث عن أحدث تكنولوجيا السيارات، وعبد الله رخا ومحمود طارق للحديث عن الجديد في عالم الهواتف المحمولة، وتختتم “تيك توك” الحلقة باستضافة “ديسكو مصر” للتوغل في عالم موسيقى التكنو وكيف استطاعوا اعادة إحياء الأغاني القديمة في شكل عصري جديد.وفي الحلقة الثانية، يناقش مروان الرياضة مع نور الشربيني بطلة العالم في الاسكواش، والدكتورة نورهان قنديل للحديث عن أفضل الخطط والنظم الغذائية الصحية وما يجب تجنبه مثل دايت الكيتو، كما يستضيف المدرب حسن جبر لتعليم الجمهور أفضل التدريبات الذي تتناسب مع كل جسد وما يجب تجنبه، بالإضافة جيمي فريستايل صانع المحتوى الأكثر شعبية في كرة القدم “الاستعراضية” في الشرق الأوسط.وتتناول الحلقة الثالثة الجمال والموضة وتقدمها النجمة والفنانة هبة مجدي التي تستضيف خبراء الجمال والموضة لمناقشة العديد من الموضوعات حول البشرة وكيفية العناية بها، وأفضل نصائح المكياج الروتيني مع خبيرة المكياج ريهام خليفة، والحديث عن أحدث صيحات الموضة مع خبيرة الأزياء والاستايليست إيمان الخميسي التي تشارك أيضًا ببعض نصائح الموضة عند شراء الملابس أو تنسيق الأزياء، وكذلك تستضيف الحلقة لوجينا صلاح، أكثر مدونات الموضة تأثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتحدث عن تجربتها الشخصية في التنمر وكيف تغلبت عليه ونصائحها للفتيات والسيدات للشعور بالثقة.وتطرح الحلقة الأخيرة من السلسة الكثير من المحتوى التثقيفي الذي يقدمه اليوتيوبر العلمي الأكثر رواجًا عنان عبد الله، صاحب برنامج “شارع العلوم”، حيث يقوم بإجراء تجارب علمية حية لتثقيف المشاهدين حول اختراعات علمية أساسية يمكن استغلالها في حياتنا اليومية.وتأتي الحملة استكمالًا لمبادرات “تيك توك” لدعم المحتوى التعليمي بأفكار جديدة وعصرية ومن المتوقع أن تغير هذا السلسلة الجديدة من الحلقات طريقة استهلاك المستخدمين للمحتوى التعليمي عبر الإنترنت.