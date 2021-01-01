أمرت هيئة محلفين في ولاية تكساس الأمريكية، شركة آبل بدفع حوالي 308.5 مليون دولار لانتهاكها براءة اختراع مرتبطة بالحقوق الرقمية لشركة الاتصالات الإعلامية (PMC).
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت أن المحلفين أمروا الشركة بدفع تعويض عن استغلال الاختراع، واستند تحديد المبلغ على كمية مبيعات المنتج أو الخدمة المستغلة.
وكانت شركة PMC، وهي شركة مرخصة، رفعت دعوى قضائية ضد شركة أبل في عام 2015 واتهت خدمة iTunes التابعة لأبل بانتهاك سبع براءات اختراع خاصة بها.ورغم أن آبل نجحت في الطعن أمام مكتب براءات الاختراع الأمريكي، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت القرار في مارس العام الماضي ما مهد الطريق للحكم الجديد.
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التعليقات على عاجل.. تغريم آبل 308 ملايين دولار لانتهاكها براءة اختراع
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