كشفت شركة إنتل عن مواصفات جيلها الحادي عشر من المعالجات التي ستمنح الحواسب مقدرات وسرعات مميزة في التعامل مع البيانات.
ويأتي على رأس قائمة المعالجات الجديدة معالج i9-11900K ثماني النوى الذي أتت بعض أنويته بترددات تصل إلى 5.3 غيغاهيرتز، وتلاه i9-11900KF بنفس التردد تقريبا، وبعده i9-11900 و i9-11900F بتردد يصل إلى 5.2 غيغاهيرتز، و i9-1900Tبتردد أعظمي 4.9 غيغاهيرتز.
أما فئة Core i7 من المعالجات الجديدة فتصدرها i7-11700K و i7-11700KF اللذان يصل ترددهما إلى 5.0 غيغاهيرتز، وبعدهما i7-11700 و i7-11700F بتردد 4.9 غيغاهيرتز، و i7-11700T الذي يصل تردده مع معزز السرعة إلى 4.6 غيغاهيرتز.
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التعليقات على إنتل تعلن عن جيلها الأحدث من المعالجات
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