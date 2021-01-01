تعطل خدمات واتساب وماسنجر وإنستجرام في عدد من دول العالم

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تعطل خدمات واتساب وماسنجر وإنستجرام في عدد من دول العالم

ضرب عطل فني منصات شركة فيسبوك، وهي: واتساب وماسنجر وإنستجرام، بحسب شكاوى لآلاف المستخدمين يوم الجمعة، وفقًا لموقع Downdetector.

يتتبع Downdetector حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير الحالة من سلسلة من المصادر، بما في ذلك الأخطاء التي يرسلها المستخدم على نظامه الأساسي، وقد تؤثر حالات الانقطاع على عدد أكبر من المستخدمين.

المصدر: المصرى اليوم

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