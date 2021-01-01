

يوتيوب تبدأ منافسة “تيك توك” بإطلاق خدمة YouTube Shorts في الولايات المتحدة الأمريكية يوتيوب تبدأ منافسة “تيك توك” بإطلاق خدمة YouTube Shorts في الولايات المتحدة الأمريكية

أطلقت منصة يوتيوب Youtube خدمتها “يوتيوب شورتس” YouTube Shorts للتجربة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فترة من طرح الخدمة في الهند.



وتهدف خدمة الفيديوهات القصيرة من يوتيوب YouTube Shorts إلى منافسة تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر عالميا حاليا “تيك توك” TikTok، حيث تتيح للمستخدمين تسجيل وتعديل ومشاركة محتوى الفيديو القصير حتى 60 ثانية، ووضع خلفية موسيقية عليه.



وعقدت يوتيوب صفقات مع شركات إنتاج موسيقي عالمية، مثل يونيفرسال ميوزيك وسوني ميوزيك وورنر ميوزيك وكوبالت وغيرها، بالإضافة إلى اتفاقها مع أكثر من 250 ناشرا، من أجل استخدام إنتاجهما في خدمتها الجديدة “يوتيوب شورتس” YouTube Shorts.

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وقدمت يوتيوب خدمتها “يوتيوب شورتس” YouTube Shorts للمرة الأولى في الهند في شهر سبتمبر الماضي، وهي لا زالت في طور التجربة قبل التوسع في إطلاقها عالميا.يذكر أن يوتيوب قد نسخت تقريبا تجربة تصوير محتوى يوتيوب شورتس YouTube Shorts عن تطبيق تيك توك.