"رويترز": "تيك توك" تفكر في طرح خاصية للتراسل الجماعي هذا العام

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صورة الخبر: "رويترز": "تيك توك" تفكر في طرح خاصية للتراسل الجماعي هذا العام
"رويترز": "تيك توك" تفكر في طرح خاصية للتراسل الجماعي هذا العام

قالت مصادر لـ"رويترز" إن منصة التسجيلات المصورة "تيك توك" قد تطلق خاصية للتراسل الجماعي هذا العام، مما سيضع التطبيق الصيني في منافسة مباشرة مع منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك".

وقال أحد المصادر إن التراسل الجماعي جزء من خطة شركة "بايت دانس" لتطوير "تيك توك" ليصبح "تطبيقا أكثر تفاعلا".

وأصبحت هذه الخاصية متوفرة في "دوين" وهي النسخة الصينية من "تيك توك" منذ 2019.

ومن المتوقع أن تسهم خاصية الدردشة الجماعية في زيادة استخدام التطبيق لمدة أطول.

ويتوسع "تيك توك" الذي يحظى بشعبية بين المراهقين والشبان، في البث المباشر والتجارة الإلكترونية والدردشة الجماعية مما سيتيح للشخصيات المؤثرة اجتماعيا التواصل بسهولة أكبر مع متابعيها.

المصدر: روسيا اليوم

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