قالت مصادر لـ"رويترز" إن منصة التسجيلات المصورة "تيك توك" قد تطلق خاصية للتراسل الجماعي هذا العام، مما سيضع التطبيق الصيني في منافسة مباشرة مع منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك".
وقال أحد المصادر إن التراسل الجماعي جزء من خطة شركة "بايت دانس" لتطوير "تيك توك" ليصبح "تطبيقا أكثر تفاعلا".
وأصبحت هذه الخاصية متوفرة في "دوين" وهي النسخة الصينية من "تيك توك" منذ 2019.
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التعليقات على "رويترز": "تيك توك" تفكر في طرح خاصية للتراسل الجماعي هذا العام
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