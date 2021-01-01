قالت شركة فيسبوك إنها طورت سوار معصم سيُزود بخصائص للتحكم في نظارتها للواقع المعزز المتوقع طرحها في وقت لاحق هذا العام.
وذكرت الشركة في منشور أن مرتديي السوار سيكون بمقدورهم التفاعل مع العالم الافتراضي بأصابع اليد.
وسيتيح السوار أيضا رصد إشارات عصبية تفسر إيماءات وحركات معقدة من اليد.
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التعليقات على فيسبوك تطور سوارًا ذكيًا يفسر إيماءات وحركات معقدة لليد
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