

"مايكروسوفت" تختبر ميزة تجعل حاسوبك الشخصي "منصة ألعاب" "مايكروسوفت" تختبر ميزة تجعل حاسوبك الشخصي "منصة ألعاب"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تختبر ميزة جديدة، ستتمكن من تحويل أي حاسوب شخصي أو محمول إلى "منصة ألعاب متكاملة".



وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الميزة الجديدة التي تختبرها مايكروسوفت، ستتمكن من جلب أحد أبرز تقنيات منصة الألعاب "إكس بوكس" إلى أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام تشغيل "ويندوز 10".



وأشار التقرير إلى "مايكروسوفت" تنوي أن تزود الحواسيب الشخصية العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" بميزة "أوتو إتش دي آر" الموجودة في منصات "إكس بوكس".

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وستتمكن تلك الميزة على "ويندوز" من تحسين مشاهدة والتعامل مع أكثر من ألف لعبة على الحواسيب الشخصية والمحمولة.وستضيف تقنية "أوتو إتش دي آر" إلى الألعاب على "ويندوز" الذكاء المعلوماتي في الألوان والسطوع، ولكنه سيحتاج شاشة متوافقة مع تلك التقنيات الفائقة ويمكنها تشغيل الصور بتقنيات "إتش دي".