أخبارمنصة ضاد للمحتوى السمعي تطلق برامج جديدة بدلا من الاقتصار على الكتب الصوتية

أطلقت منصة ضاد، دار النشر العربية المتخصصة في المحتوى السمعي، برامج صوتية جديدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن برامج من إنتاج المنصة أو عبر تعاقدها مع آخرين.
ولم تعد مكتبة منصة ضاد قاصرة على الكتب الصوتية والمسموعة، حيث يضاف محتوى جديد ومتنوع يغطي ريادة الأعمال والقصص والحكايات والأساطير وشؤون المرأة، كما سيتم إضافة برامج جديدة بمرور الوقت
وبحسب المديرة التنفيذية في منصة ضاد، منار العميري، فإن جائحة كورونا الحالية دفعت المنصة لتفعيل خططها المؤجلة من أجل تقديم محتوى متنوع ونافع ومسلي لقاعدة كبيرة من المستخدمين من أجل استغلال أوقات مكوثهم بالمنازل بشكل مفيد.
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