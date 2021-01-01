

جوجل كروم يطرح خاصية جديدة للكتابة الفورية لمحتوى مقاطع الصوت والفيديو جوجل كروم يطرح خاصية جديدة للكتابة الفورية لمحتوى مقاطع الصوت والفيديو

طرح متصفح الويب "جوجل كروم" خاصية جديدة تمكن المستخدمين من الاستعراض الفوري لمحتوى مقاطع الصوت والصورة على أجهزة الحواسيب الشخصية وكذلك الأجهزة المحمولة / اللاب توب/.



وتعتبر هذه الخاصية، التي توفرها نسخة جوجل كروم 89، من العناصر المميزة للهواتف الذكية المعروفة باسم "بيكسل 4" و"بيكسل 3" و"بيكسل 3 إيه" وغيرها من الهواتف الذكية من غير تلك الأنواع.



وأشارت الشركة إلى أنه من مزايا هذه الخاصية الجديدة أنها تمكن المتصفحين للمقاطع الصوتية أو الفيديو من معرفة المحتوى بكتابة النص على الشاشة، الأمر الذي يعتبر تيسيرا على المستخدمين خاصة في الأجواء الصاخبة وأوقات الليل التي تحتاج إلى الهدوء، بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف في قدراتهم السمعية على معرفة المحتوى بشكل سريع، مشيرة إلى أنها أيضا تساعد المستخدمين الذين يعانون من عدم القدرة على فهم اللهجة الإنجليزية للمتحدثين داخل هذه المقاطع .. وأوضحت الشركة أن هذه الخاصية سيتم طرحها باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الراهن.

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يذكر أن شركة جوجل حققت في العام الماضي أرباحا بلغت 7ر4 مليون دولار في كل ساعة بحسب ما كشفته شركة "الفابت" المالكة لمحرك البحث العالمي "جوجل".وحققت شركة جوجل أرباحا تجاوزت 41.2 مليار دولار العام الماضي وهو ما يعادل 113 مليون دولار في اليوم (أي 4.7 مليون دولار في كل ساعة)، إذ تشكل الإعلانات على محرك جوجل ومنصة اليوتيوب أيضا المملوكة لنفس الشركة مصدرا أساسيا لإيرادات وأرباح الشركة والأدوات التي لجأ إليها الكثير من المعلنين حول العالم للإعلان عن خدماتهم ومنتجاتهم لإيصالها لأكبر عدد من الناس في ظروف جائحة كورونا.