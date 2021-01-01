تعملها إزاى؟.. كيفية تحديث Zoom على تطبيق سطح المكتب

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تعملها إزاى؟.. كيفية تحديث Zoom على تطبيق سطح المكتب

قد تحتاج إلى البحث يدويًا عن التحديثات على تطبيق Zoom لسطح المكتب إذا لم تضغط على "تحديث" عند ظهور النافذة المنبثقة لأول مرة، ولا يوجد خيار تحديث يدوي على تطبيق Zoom للأجهزة المحمولة لأجهزة أيفون أو أيباد أو أجهزة أندرويد، لأنه سيتم تحديثه تلقائيًا.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كنت تستخدم التطبيق بشكل متكرر، فستحتاج إلى التأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار على سطح المكتب لتجنب أي مشكلات محتملة.

كيفية تحديث Zoom
يمكنك لتحديث Zoom، أن تضغط فوق ملف التعريف الخاص بك في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة وحدد "التحقق من وجود تحديثات" من القائمة المنسدلة.

إذا كان محدثًا، فسترى إشعارًا منبثقًا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيبدأ Zoom تلقائيًا في التحديث إلى الإصدار الأحدث، وإليك دليل كامل مفصل خطوة بخطوة:

1. افتح تطبيق Zoom على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، إذا لم تكن قد غيرت صورتك، فسيظهر الرمز على أنه الأحرف الأولى من اسمك داخل مربع ملون.

3. حدد "التحقق من وجود تحديثات" من القائمة المنسدلة، إذا كنت محدثًا بإصدار التطبيق الخاص بك، فستظهر نافذة منبثقة تخبرك بذلك.

إذا كان من المقرر إجراء تحديث، فسيبدأ Zoom تلقائيًا في تحديث تطبيقك ولن تتمكن مؤقتًا من بدء المكالمات أو الانضمام إليها.

4. اضغط فوق "تم" لإغلاق النافذة المنبثقة.

المصدر: اليوم السابع

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