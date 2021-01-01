توقف تطبيق «سيجنال» عن العمل في الصين

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › توقف تطبيق «سيجنال» عن العمل في الصين

صورة الخبر: توقف تطبيق «سيجنال» عن العمل في الصين
توقف تطبيق «سيجنال» عن العمل في الصين

قال مستخدمون إن تطبيق التراسل المشفر سيجنال لم يعد يعمل في الصين دون استخدام شبكة افتراضية صباح اليوم الثلاثاء.

وباتت السلطات الإلكترونية في الصين صارمة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة مما وسع نطاق حظر التطبيقات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

كما تعذر الوصول إلى موقع سيجنال في الصين صباح اليوم الثلاثاء.

ولم يرد فريق سيجنال الإعلامي على طلب التعليق.

ولم يتسن الوصول إلى إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية للتعليق.

وشهد استخدام سيجنال زيادة كبيرة في مختلف أرجاء العالم بعد السادس من يناير عندما قام تطبيق واتساب بتحديث شروط الخصوصية واحتفظ بالحق في مشاركة بيانات المستخدم مع شركة فيسبوك والوحدات التابعة لها.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على توقف تطبيق «سيجنال» عن العمل في الصين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98989

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager