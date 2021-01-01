توقف تطبيق «سيجنال» عن العمل في الصين

قال مستخدمون إن تطبيق التراسل المشفر سيجنال لم يعد يعمل في الصين دون استخدام شبكة افتراضية صباح اليوم الثلاثاء.
وباتت السلطات الإلكترونية في الصين صارمة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة مما وسع نطاق حظر التطبيقات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.
كما تعذر الوصول إلى موقع سيجنال في الصين صباح اليوم الثلاثاء.
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