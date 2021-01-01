

توقف تطبيق «سيجنال» عن العمل في الصين توقف تطبيق «سيجنال» عن العمل في الصين

قال مستخدمون إن تطبيق التراسل المشفر سيجنال لم يعد يعمل في الصين دون استخدام شبكة افتراضية صباح اليوم الثلاثاء.



وباتت السلطات الإلكترونية في الصين صارمة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة مما وسع نطاق حظر التطبيقات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.



كما تعذر الوصول إلى موقع سيجنال في الصين صباح اليوم الثلاثاء.

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ولم يرد فريق سيجنال الإعلامي على طلب التعليق.ولم يتسن الوصول إلى إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية للتعليق.وشهد استخدام سيجنال زيادة كبيرة في مختلف أرجاء العالم بعد السادس من يناير عندما قام تطبيق واتساب بتحديث شروط الخصوصية واحتفظ بالحق في مشاركة بيانات المستخدم مع شركة فيسبوك والوحدات التابعة لها.