كشفت شركة فيسبوك، الأربعاء، إنها أطلقت نسخة "مصغرة" من تطبيق إنستغرام في 170 دولة، تتيح لمن يواجهون ضعف الاتصال بالإنترنت استخدام تطبيق تبادل الصور والمقاطع المصورة.
وستكون (إنستغرام لايت) متاحة للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، وتحتاج نطاقا تردديا أقل من النسخة التقليدية.
وتحتاج النسخة المصغرة لمساحة 2 ميغابايت فحسب مقارنة مع 30 ميجابايت للتطبيق الأصلي، ويمكن تشغيلها حتى على شبكات الجيل الثاني الأبطأ، الأمر الذي يتيح للعملاء في أنحاء من الهند وإفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، حيث البنية التحتية للإنترنت متقادمة، استخدام الخدمة.
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التعليقات على فيسبوك تطلق "إنستغرام" جديدا في 170 دولة
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