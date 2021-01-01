

مستخدمو الهواتف القديمة "محرومون" من واتساب مستخدمو الهواتف القديمة "محرومون" من واتساب

وفقا لمصادر أخبار تكنولوجية، قد يتعرض مستخدمي تطبيق واتساب الشهير على هواتف آيفون "لصدمة" مع نزول التحديث الجديد للتطبيق.

ووفقا لموقع "وا بيتا إنفو" المختص بأخبار واتساب، فإن التطبيق الشهير الذي يستخدمه ملياري شخص حول العالم، سيعزل مستخدمي هواتف أبل القديمة مستقبلا.



ويقول الموقع إن تحديث واتساب الجديد سيمنع مستخدمي نظام تشغيل "آي أو أس 9" أو أقل، والتي تستخدمها هواتف أبل القديمة، من إجراء المكالمات أو استخدام التطبيق للدردشة.



ولن يشكل هذا الأمر مشكلة لمستخدمي هواتف آيفون الحديثة، التي تستخدم نظام تشغيل "آي أو أس 10"، لكنه سيحرم أصحاب الهواتف القديمة، مثل هاتف 4 أس أو ما هو أقدم، والتي تعتمد نظام التشغيل القديم، من استخدام واتساب.

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ولا يزال سكان دول عدة في العالم يعتمدون على هواتف آيفون القديمة بشكل كبير، بسبب انخفاض الدخل في تلك الدول، وسهولة اقتناء الهواتف المستعملة.وأطلقت شركة آبل نظام تشغيل آي أو أس 10 في سبتمبر الماضي، وهو النظام الذي تستطيع أغلب هواتف الشركة الحديثة تحميله واستخدامه.ووفقا للموقع، تسعى شركة واتساب أن تكون تحديثات التطبيق الجديدة مطابقة لنظام التشغيل على الهواتف التي تستخدم التطبيق، لذلك فهي تعتزم قطع عملها مع الهواتف القديمة.