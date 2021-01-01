وفقا لمصادر أخبار تكنولوجية، قد يتعرض مستخدمي تطبيق واتساب الشهير على هواتف آيفون "لصدمة" مع نزول التحديث الجديد للتطبيق.
ووفقا لموقع "وا بيتا إنفو" المختص بأخبار واتساب، فإن التطبيق الشهير الذي يستخدمه ملياري شخص حول العالم، سيعزل مستخدمي هواتف أبل القديمة مستقبلا.
ويقول الموقع إن تحديث واتساب الجديد سيمنع مستخدمي نظام تشغيل "آي أو أس 9" أو أقل، والتي تستخدمها هواتف أبل القديمة، من إجراء المكالمات أو استخدام التطبيق للدردشة.
ولن يشكل هذا الأمر مشكلة لمستخدمي هواتف آيفون الحديثة، التي تستخدم نظام تشغيل "آي أو أس 10"، لكنه سيحرم أصحاب الهواتف القديمة، مثل هاتف 4 أس أو ما هو أقدم، والتي تعتمد نظام التشغيل القديم، من استخدام واتساب.
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التعليقات على مستخدمو الهواتف القديمة "محرومون" من واتساب
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