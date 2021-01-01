أعلنت شركة فيسبوك، التي انتقدها مشرعون وباحثون لسماحها بانتشار معلومات مضللة عن اللقاحات على منصاتها، الاثنين، إنها بدأت تضيف تصنيفا للمنشورات التي تناقش سلامة الجرعات وستضع قريبا تصنيفا على كل المنشورات بخصوص اللقاحات.
وقالت شركة التواصل الاجتماعي في تدوينة إنها ستدشن أداة في الولايات المتحدة، لتقديم معلومات عن الأماكن التي يمكن منها الحصول على لقاحات كوفيد-19 وستضيف قسما خاصا بالمعلومات عن كوفيد-19لمنصتها إنستغرام لنشر الصور.
وانتشرت مزاعم خاطئة ونظريات مؤامرة عن لقاحات فيروس كورونا على منصات التواصل الاجتماعي.
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التعليقات على أخيرا.. فيسبوك تتدخل بشأن "معلومات اللقاحات"
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