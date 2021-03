“تيك توك” و SHE CAN 2021 يحتفلان بيوم المرأة العالمي بمشاركة قصص نجاح مُلهمة لرائدات أعمال “تيك توك” و SHE CAN 2021 يحتفلان بيوم المرأة العالمي بمشاركة قصص نجاح مُلهمة لرائدات أعمال

إيمانا بالدور المهم الذي تقوم به السيدات في المجتمع، تعاونت منصة تيك توك مع حملة SHE CAN 2021 للاحتفال باليوم العالمي للمرأة والاحتفاء برائدات الأعمال، وذلك من خلال تحدي #CelebrateWomen الذي حصد 15 مليون مشاهدة حتى الآن على التطبيق؛ إذ يُعد اليوم العالمي للمرأة، بمثابة رسالة لإلقاء الضوء على المثابرة والتقدم الذي أحرزته السيدات في تحقيق إنجازات كبيرة، وحصولهن على الكثير من حقوقهن، إضافة إلى الدعوة للتغيير المستمر والاحتفال بأعمال النساء فى كل مكان، ممن تثبتن شجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.



وتطلق منصة مقاطع الفيديو القصيرة الرائدة على مستوى العالم “تيك توك” سلسلة الجلسات النقاشية الخاصة بفعالية SHE CAN عبر المنصة للاحتفاء بأبرز رائدات الأعمال وبعض من أهم رموز تمكين المرأة في الشرق الأوسط عن طريق توفير منصة إلكترونية لعرض إنجازاتهن، التي يمكن أن تكون دافعًا لجميع السيدات حول العالم بالسير وراء أحلامهن وتحدي الظروف الصعبة وتجاوز رهبة الخوف من الفشل ومقاومة الانتقادات الهدامة.



من خلال الشراكة، استضافت تيك توك سلسلة جلسات نقاش SHE CAN 2021 والتي تضم أكثر من 60 شخصية ناجحة يومي الخامس والسادس من مارس، حيث تحصل كل ضيفة على مدة لا تتعدى العشرين دقيقة لتقديم نفسها والتحدث عن أهم أعمالها والصعاب التي واجهتها لتحقيق تلك الإنجازات، بالإضافة إلى كيفية تحويل الأفكار إلى أعمال ملموسة.

ولم تكتفي تيك توك TikTok فقط بجهودها لتمكين مستخدميها، بل أطلقت أيضًا مبادرة داخلية أيضًا لتمكين ودعم العاملات بالمنصة من خلال جلسة نقاشية حصرية تضم مجموعة من سفيرات تيك توك اللاَّتِي يستعرضن ويشاركن قصص نجاحهن وتسلطن الضوء على مختلف التحديات والعقبات التي واجهن وكيف تغلبن عليها، والتي تضم كلًا من المذيعة العالمية ريا أبي راشد، وهي أول شخصية إعلامية عربية تقتحم عالم الفن على الجانب الأخر من العالم وذلك باستضافة نخبة من النجوم وتغطية فعاليات أكبر الجوائز العالمية، ويُعد نجاحها، خاصة كامرأة عربية، قصة مُلهمة للشابات والشباب الذين يحلمون باقتحام عالم الإعلام.وتضم الجلسة أيضًا خبيرة التجميل منى قطان، وهي الشريكة الإدارية لمدونة هدى قطان الشهيرة، وبعيدًا عن كونها متعمقة في التكنولوجيا الرقمية، تُعد منى واحدة من أكثر سيدات الأعمال نفوذاً في دبي وتم اختيارها كأحد سفراء حملة MyDubai وتضم الندوة أيضًا الرياضية منال رستم، وهي الناشطة في حقوق المرأة وهي أول موديل محجبة تتعاقد مع شركة رياضية عالمية في حملتها بالشرق الأوسط، وصاحبة جروب Surviving Hijab الذي يضم أكتر من مليون مشتركة، بالإضافة إلى خبيرة الأزياء ياسمين يسري وهي مقدمة برنامج تليفزيوني The Influencers Challenge ومتحدثة تحفيزية وناجية من مرض السرطان ثلاث مرات لتعطي درسًا حقيقيًا في الإلهام والمثابرة، بالإضافة إلى دوجا بلخياط، وهي رائدة أعمال وأم لثلاثة أطفال وخبيرة أسواق مالية سابقة لتتحدث عن حياة الأم العاملة وكيفية التوفيق بين العمل والحياة الأسرية. وتتحدث الندوة عن دور المرأة في تقدم المجتمع والدور الهائل الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز حجم المشروعات الرائدة.