تعرف على أول دولة عربية تحظر تطبيق الدردشة كلوب هاوس.. والثانية عالميا بعد الصين

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تعرف على أول دولة عربية تحظر تطبيق الدردشة كلوب هاوس.. والثانية عالميا بعد الصين

حظرت سلطنة عمان تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس Clubhouse، الذي اكتسب شهرة كبيرة مؤخرا، وتوقف التطبيق عن العمل فجأة لدى مستخدمي هواتف أيفون وأجهزة iOS دون سابق إنذار.

بذلك، أصبحت سلطنة عمان أول دولة عربية تحظر تطبيق كلوب هاوس Clubhouse، والثانية عالميا بعد الصين.

وحول سبب الحظر، قالت هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان أن تطبيق كلوب هاوس Clubhouse لم يحصل على ترخيص من الهيئة، حيث يفرض القانون العماني على جميع تطبيقات الاتصالات عبر الإنترنت الحصول على تصريح قانوني للعمل داخل السلطنة.

على الجانب الآخر، قال بعض المستخدمين أن سبب المنع قد يكون سياسي، خاصة أنه صدر بعد تداول صور لغرف دردشة عمانية على تطبيق كلوب هاوس Clubhouse، يتحدث روادها عن الأحوال السياسية وتغيير نظام الحكم في السلطنة.

المصدر: مشبك

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