

آبل تقاضى مصمم سابق بـ"ماك بوك" لبيعه أسرارًا تجارية لصحفى آبل تقاضى مصمم سابق بـ"ماك بوك" لبيعه أسرارًا تجارية لصحفى

رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد مصمم "ماك بوك" سابق بدعوى بيعه لأسرار تجارية وتفاصيل حول منتجات لم يتم طرحها لصحفي تقني.



ووفقًا لـ أبلInsider، رفعت الشركة دعوى قضائية على Simon Lancaster، مهندس تصميم المنتجات المخضرم، بزعم بيعه أسرارًا تجارية إلى صحفي لم يذكر اسمه مقابل الحصول على دعاية لمشروعه التالي بعد تركه لشركة التكنولوجيا العملاقة، وقال صانع أيفون في وثيقة المحكمة التي تم توفيرها يوم الخميس: "على الرغم من أكثر من عقد من العمل في أبل، أساء لانكستر استغلال منصبه وثقته داخل الشركة لنشر معلومات سرية تجارية حساسة لشركة أبل بشكل منهجي في محاولة للحصول على منافع شخصية".



وأضافت الوثيقة: "لقد استخدم أقدميته للوصول إلى الاجتماعات والوثائق الداخلية خارج نطاق مسؤوليات وظيفته التي تحتوي على الأسرار التجارية لشركة أبل، وقدم هذه الأسرار التجارية لمراسله الإعلامي الخارجي"، ووفقًا للدعوى القضائية التي رفعتها شركة أبل، بدأت لانكستر والصحفي التواصل في عام 2018 حول إمكانية الحصول على معلومات.

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وذكر التقرير أن "لانكستر أرسلت تفاصيل محددة للمراسل عند الطلب، وأحيانًا تستخدم الأجهزة التي أصدرتها شركة أبل وأحيانًا أخرى شخصيًا، وقد تضمنت الأسرار التجارية التي تم الكشف عنها خطط منتجات لأجهزة غير معلن عنها وتحديثات للخطوط الموجودة"، وبعد مغادرة لانكستر لشركة أبل، انضم إلى شركة أبحاث وتطوير المواد تسمى Arris.ويعد Arris هو أحد بائعي أبل، مما مكن لانكستر من الاستمرار في "سرقة الأسرار التجارية"، وفي اليوم الأخير للانكستر في شركة آبل، يُزعم أنه قام بتنزيل "عدد كبير" من مستندات شركة آبل السرية من شبكة الشركة على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، عمل لانكستر على جهاز "ماك بوك" Pro مقاس 13 بوصة و15 بوصة مع إعادة تصميم Touch Bar، جنبًا إلى جنب مع "منتجات أبل التي لم يتم طرحها".ورفعت شركة أبل ثلاثة أسباب مباشرة للدعوى ضده انتهاك قانون الدفاع عن الأسرار التجارية، وانتهاك قانون كاليفورنيا الموحد للأسرار التجارية، وخرق عقد مكتوب.