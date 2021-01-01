آبل تقاضى مصمم سابق بـ"ماك بوك" لبيعه أسرارًا تجارية لصحفى

رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد مصمم "ماك بوك" سابق بدعوى بيعه لأسرار تجارية وتفاصيل حول منتجات لم يتم طرحها لصحفي تقني.
ووفقًا لـ أبلInsider، رفعت الشركة دعوى قضائية على Simon Lancaster، مهندس تصميم المنتجات المخضرم، بزعم بيعه أسرارًا تجارية إلى صحفي لم يذكر اسمه مقابل الحصول على دعاية لمشروعه التالي بعد تركه لشركة التكنولوجيا العملاقة، وقال صانع أيفون في وثيقة المحكمة التي تم توفيرها يوم الخميس: "على الرغم من أكثر من عقد من العمل في أبل، أساء لانكستر استغلال منصبه وثقته داخل الشركة لنشر معلومات سرية تجارية حساسة لشركة أبل بشكل منهجي في محاولة للحصول على منافع شخصية".
وأضافت الوثيقة: "لقد استخدم أقدميته للوصول إلى الاجتماعات والوثائق الداخلية خارج نطاق مسؤوليات وظيفته التي تحتوي على الأسرار التجارية لشركة أبل، وقدم هذه الأسرار التجارية لمراسله الإعلامي الخارجي"، ووفقًا للدعوى القضائية التي رفعتها شركة أبل، بدأت لانكستر والصحفي التواصل في عام 2018 حول إمكانية الحصول على معلومات.
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