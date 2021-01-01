«جوجل» تطرح شهادات مهنية في عدة مجالات

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«جوجل» تطرح شهادات مهنية في عدة مجالات

أعلنت شركة "جوجل" (Google)، عملاق محركات البحث في العالم، عن إتاحة التسجيل في أحدث شهاداتها المهنية في عدة مجالات.
ووفقًا لما أعلنته الشركة فإن طرح تلك الشهادات يهدف إلى سد فجوة المهارات في مجالات تحليل البيانات، وإدارة المشروعات، وتصميم تجربة المستخدم (UX).
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "جوجل"، سوندار بيتشاي، إن الشهادات المهنية تسهم في مساعدة أرباب العمل على تطوير مهارات قوتهم العاملة.

ومع تبني المزيد من الشركات لطرق العمل الرقمية، يُقدر أن 50٪ من جميع الموظفين سيحتاجون إلى إعادة تأهيل مهاراتهم بحلول عام 2025.
وفقًا لـ"جوجل"، فقد قال 82٪ من الخريجين إن البرامج ساعدتهم على التقدم في حياتهم المهنية في غضون ستة أشهر، بما في ذلك الحصول على علاوة أو العثور على وظيفة جديدة أو بدء عمل تجاري جديد.

المصدر: اخبار اليوم

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