

للمرة الأولى في تاريخها.. بيتكوين تكسر حاجز 60 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها.. بيتكوين تكسر حاجز 60 ألف دولار

كسر سعر عملة بيتكوين Bitcoin، أغلى وأشهر العملات الافتراضية المشفرة في العالم، حاجز 60 ألف دولار أمريكي للمرة الأولى في تاريخها، في ارتفاع قياسي للعملة الرقمية.



وحققت عملة بيتكوين ارتفاعا سريعا منذ شهر مارس من العام الماضي، وتصاعدت وتيرة التصاعد بعد سلسلة من الأحداث، أهمها إعلان منصة باي بال PayPal سماحها لأصحاب الحسابات باستخدام العملة المشفرة، ودخول شركة تسلا إلى قائمة الحائزين للعملة المشفرة باستثمارات ضخمة.



وأطلقت عملة بيتكوين في عام 2009، وتصدرت الاهتمام في عام 2017، بعد ارتفاع قيمتها من أقل من 1000 دولار في شهر يناير إلى 20 ألف دولار في شهر ديسمبر من العام نفسه.