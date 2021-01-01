كيف تتجنب التعرض للنصب الإلكتروني؟.. خبير أمن معلومات يوضح

أوضح المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، كيفية تجنب التعرض لعمليات النصب الإلكتروني أثناء التسوق عبر الإنترنت، موضحًا الخدع التي قد يقع فيها العميل أثناء عملية الشراء.
قال «حجاج» خلال استضافته في برنامج «8 الصبح» المُذاع على قتاة «dmc» إن هناك العديد من الخدع التي يتم استخدامها للنصب على العملاء، وأشهر تلك الخدع هي أن يتلقى المشتري مكالمة هاتفية من أحدهم لإقناعه بأنه حصل على هدية ما، مؤكدًا أن هذه الخدعة هي خدعة للنصب فقط وتهدف للحصول على رقم الفيزا الخاصة بالمستخدم والحصول على بياناته فقط.
أضاف «هناك اعتقاد خاطئ بأنه لا يمكن سحب الأموال من ماكينة الصرف الآلي سوى من خلال الكود الذي يتم إدخاله إلى الماكينة، ولكن الفيزا إذا تم استخدامها على الإنترنت في هذه الحالة ليس هناك حاجة إلى الكود»، موضحًا «كارت الفيزا به ثلاث أشياء مهمة وهو رقمه وتاريخ انتهائه والثلاث أرقام الموجودة خلف الكارت».
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