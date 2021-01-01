

عاجل .. جوجل تواجه اتهامات بالتتجسس على المستخدمين عاجل .. جوجل تواجه اتهامات بالتتجسس على المستخدمين

قالت شبكة بلومبيرج، أن قاضٍ في كاليفورنيا قضى يوم الجمعة، بأنه يتعين على شركة مواجهة دعوى قضائية جماعية، لقيام عملاق البحث بجمع البيانات سرًا من المستخدمين، حتى عندما يستخدمون وضع الخاص به.



وقدم ثلاثة مستخدمين شكوى في يونيو الماضي، يزعمون فيها أن لديها ”نشاط تتبع بيانات واسع الانتشار”، ويستمر تتبعها حتى إذا اتخذ المستخدمون خطوات لحماية معلوماتهم الخاصة، مثل استخدام في Chrome، أو التصفح الخاص في متصفح سفاري Safari والمتصفحات الأخرى، والدعوى تطالب ما لا يقل عن 5 مليارات دولار كتعويض.



وسعت إلى إسقاط القضية، لكن قاضية المقاطعة الأمريكية لوسي كوه كتبت في حكمها، أن الشركة ”لم تخطر المستخدمين بأن تشارك في جمع البيانات المزعوم أثناء وجود المستخدم في وضع التصفح الخاص”.

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وقالت الشركة في دعوى قضائية، إنها توضح للمستخدمين أن ”” لا يعني ”غير مرئي”، وأن نشاط المستخدمين خلال تلك الجلسة قد يكون مرئيًا لمواقع الويب التي يزورونها”.وقالت في وقت سابق من هذا العام إنها تتخلص تدريجيًا من ملفات تعريف الارتباط للتتبع التابعة لجهات خارجية، وإنها لا تخطط لاستبدال ملفات تعريف الارتباط بشيء قد يكون ضارًا على الرغم من أنه سيؤثر على نشاط إعلانات الشركة.