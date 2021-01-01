أقراص CD جديدة يمكنها تخزين 700 تيرابايت من البيانات على قرص واحد

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أقراص CD جديدة يمكنها تخزين 700 تيرابايت من البيانات على قرص واحد


نجح فريق من الباحثين في ابتكار أقراص مدمجة، وهو اللفظ العلمي لأقراص CD وDVD وبلو-راي، يمكن تخزين القرص الواحد منها 700 تيرابايت من البيانات.

ويتكون الفريق البحثي من علماء جامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا ومعهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا وكلية ملبورن للتقنية وجامعة سنغافورة الوطنية.

وربط العلماء أكسيد الجرافين والجسيمات النانوية التحويلية المشبعة باللانثانيدات، والتي يتم تصنيعها عبر إضافة عناصر اللانثانيدات النادرة، ما جعلها جسيمات نانوية قادرة على تحويل ضوء الأشعة تحت الحمراء إلى ضوء مرئي للأشعة فوق البنفسجية.

واستخدم العلماء المركبات النانوية كوسائط تخزين بتقنية الكتابة الضوئية لانحراف الضوء الفرعي، ما أمكن معه تطوير قرص ضوئي قطره 12 سم يمكنه تخزين 700 تيرابايت من البيانات، أي ما يعادل قدرة تخزين 28 ألف قرص من نوع بلو-راي Blu-ray.

ومن المرجح أن تدعم تقنية التخزين البصري الجديدة بشكل كبير تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما قد يحدث ثورة معلوماتية.

المصدر: مشبك

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