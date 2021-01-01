

لمنافسة Clubhouse.. تويتر يطلق Spaces فى أبريل لمنافسة Clubhouse.. تويتر يطلق Spaces فى أبريل

كشف موقع Twitter تويتر عن نيته إطلاق ميزة جديدة لمستخدميه للدردشة الصوتية ، تنافس تطبيق Clubhouse الذى شهد إقبالا كبيرا فى الأسابيع الماضية بسبب تميزه عن باقى مواقع التواصل الاجتماعى التقليدية .



وبحسب موقع Gizmochina فإن الميزة الجديدة التى سيقدمها تويتر ستسمى Spaces وسيتم إطلاقها فى شهر أبريل المقبل، وستكون عبارة عن غرفة دردشة صوتية مثل تلك التى فى تطبيق Clubhouse كما أنها ستتفوق عليه.



وستختلف ميزة Spaces فى تويتر حيث ستتفوق على ميزات Clubhouse فى أنها ستكون لهواتف أندرويد وآيفون فى حين أن تطبيق Clubhouse يتوفر فقط لهواتف آيفون فقط .

قد يعجبك أيضا...

وبدأ تويتر في اختبار الميزة لنظام أندرويد مع حوالي 1000 مستخدم في أواخر فبراير الماضى وبدأ في طرحها لمزيد من المستخدمين حول العالم في وقت سابق من شهر مارس الحالى .وقال مسئولو تويتر إنه في الوقت الحالي، لن يتمكن مستخدمو أندرويد من استضافة ميزة Spaces ولكن سيتمكنون من الانضمام والمشاركة فى وقت قادم، أما مستخدمى هواتف آيفون فستنطلق فى وقت أبكر من إطلاقها لهواتف أندرويد.ويعتمد تطبيق التواصل الاجتماعي Clubhouse، على الصوت والتحدث بدلا من النشر من خلال غرف دردشة صوتية تتيح لمستخدميها التحدث والنقاش صوتيا حول موضوعا ما بدل من التراسل النصي، ويمكن للمستخدمين الوصول ل Clubhouse، عن طريق الدعوة فقط، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص الدردشة مع شخص ما دون قبول الدعوة .وكان قد ارتفع تطبيق Clubhouse من نحو 1500 مستخدم إلى أكثر من مليون مستخدم، وهو نفس الأمر الذى حدث مع أسهم شركة GameStop، كما وصل التطبيق إلى رأس مال سوقى لمليار دولار مع 100 مليون عملية تحميل فى بداية شهر فبراير الحالى.