

توقف ملايين المواقع الإلكترونية.. حريق هائل بشركة OVH العالمية توقف ملايين المواقع الإلكترونية.. حريق هائل بشركة OVH العالمية

نشب حريق هائل بشركة OVH العالمية المتخصصة في ادارة مراكز تخزين البيانات مما تسبب في تعطل ملايين المواقع و البرامج الخاصة، التي كانت تعمل علي خوادم الشركة، فى المقرع بمدينة ستراسبورج الفرنسية.



ولن تتمكن الشركة من إعادة تشغيل المقر المحترق قبل يوم ١٥ مارس مما يتسبب في خسائر بملايين الدولارات لكثير من المواقع الإلكترونية علي مستوي العالم.



و قالت الشركة فى بيان لها :" لحسن الحظ لم يصب أي أحد من العاملين بالشركة، حيث تم السيطرة على الحريق و اخماده تمامًا عقب اندلاعها"، و تابعت :" نعتذر عن تداعيات الحادث:.

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جدير بالذكر أن شركة OVH الفرنسية هي مؤسسة حوسبة سحابية فرنسية، كما تمتلك أكبر مركز بيانات في العالم في المنطقة السطحية، و أكبر مزود استضافة سيرفرات في أوروبا، وثالث أكبر مزود في العالم.