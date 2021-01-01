أوضحت مبادرة نظمها خبراء ألمان خطورة الدردشة الموجودة في الكثير من ألعاب الأطفال عبر الإنترنت، لما قد تشكله من خطر على الطفل.
وأكد الخبراء أن هذه الوظيفة، التي تتيح مشاركة الطفل تجربة اللعبة أو مناقشة استراتيجيات جديدة ضمن الفريق، قد تشكل خطراً على الطفل بعدم معرفة من وراء اسم الدردشة في الطرف الآخر، وهو ما يفتح الباب أمام بعض السلوكيات الخاطئة، كأن يتظاهر البالغون في الطرف الآخر بأنهم قاصرون ويحاولون بدء الاتصال الجنسي أو ابتزاز الطفل.
ووفقاً لموقع "familyeducation"، كما يجب على الآباء إنشاء ألعاب لأطفالهم مع الأصدقاء أو زملاء الدراسة فقط مع التركيز على أن يكون المحتوى مناسبا لعمر الطفل.
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التعليقات على نصائح لحمايه طفلك من خطورة الدردشة في ألعاب الأطفال
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