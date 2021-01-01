الهند تعرضت لأكثر من 317 ألف جريمة إلكترونية في 18 شهرًا

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › الهند تعرضت لأكثر من 317 ألف جريمة إلكترونية في 18 شهرًا

صورة الخبر: الهند تعرضت لأكثر من 317 ألف جريمة إلكترونية في 18 شهرًا
الهند تعرضت لأكثر من 317 ألف جريمة إلكترونية في 18 شهرًا

أفادت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، بأنه تم إبلاغ البرلمان الهندي "لوك سابها" بأن البلاد تعرضت لجرائم إلكترونية بلغ عددها 317 ألفًا و439 جريمة خلال الأشهر الـ18 الماضية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية الهندي جي كيشان ريدي، اليوم الثلاثاء، القول: "إن الوزارة قامت بتشغيل بوابة وطنية للإبلاغ عن الجريمة السيبرانية في 30 أغسطس عام 2019؛ من أجل توفير آلية مركزية للمواطنين للإبلاغ إلكترونيًا عن جميع أنواع الجرائم الإلكترونية التي ترتكب ضد النساء والأطفال".

وأوضح الوزير أنه منذ بدء تشغيل هذه البوابة، تم تسجيل 317 ألفًا و439 جريمة إلكترونية في الهند حتى 28 فبراير الماضي، بينها 21 ألفًا و562 جريمة في ولاية كارناتاكا و50 ألفًا و806 جرائم أخرى في ولاية ماهاراشترا، مؤكدا أن الهيئة المعنية بإنفاذ القانون في الولايات والأقاليم الاتحادية تباشر الجرائم التي يتم تسجيلها على البوابة وتتعامل معها وفقًا لأحكام القانون.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الهند تعرضت لأكثر من 317 ألف جريمة إلكترونية في 18 شهرًا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48649

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager