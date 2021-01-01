

فيسبوك تطلق كتابًا إلكترونيًا عن إنجازات المرأة في منطقة الشرق الأوسط فيسبوك تطلق كتابًا إلكترونيًا عن إنجازات المرأة في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت شركة فيسبوك وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تصميم ونشر كتاب إلكتروني يحتفي بإنجازات المرأة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، ويقدم الكتاب مصادر ملهمة من خلال استعراضه لقصص نجاح 26 امرأة يعملن ويبدعن في قطاعي الإعلام والترفيه، بالإضافة إلى نصائح للراغبات في السير على خطاهن واستلهام خطوات النجاح من قصصهن.



وجاء إطلاق الكتاب الإلكتروني على خلفية النجاح الذي حققه حدث #SheCreates الذي أقيم في ديسمبر من العام الماضي، ويعد واحدًا من بين العديد من المبادرات التي تقدمها «فيسبوك» لإبراز قوة التواصل ومعانيها العميقة والهادفة التي توفرها منصاتها وتطبيقاتها. وعلى الرغم من أن تأثيرات جائحة كوفيد-19 قد شكلت تهديدًا لعقود من التقدم التي نجحت المرأة في تحقيقه على مستوى العالم، إلا أن التعاون القائم بين السيدات على مستوى العالم عبر مجموعة تطبيقات فيسبوك قد ساعدهن على تقديم الدعم لبعضهن البعض، حيث واصلت المرأة بناء مجتمعاتها وتنمية أعمالها وإنشاء حركات نشطة وإلهام أجيال المستقبل للتقارب والالتقاء معًا للتغلب على التحديات غير المتوقعة، وبذلك تمتلك كل واحدة منهن قصتها الخاصة لترويها في هذا الكتاب.



وقالت مون باز، مديرة الشراكات الاستراتيجية لدى فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نركز في اليوم العالمي للمرأة من هذا العام على أصوات مجموعة متنوعة من النساء اللواتي عملن على تقديم قيمة مضافة لمجتمعاتهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أثبتن قدرتهن على إحداث التأثير المطلوب في مجتمعاتهن والتقريب بين أفراده سواء داخل أو خارج منصاتنا. وقد نجحن في إدخال تغييرات ملموسة وعملية تركت أثرها الكبير على حياة الآخرين. وعلى الرغم من أن مهتمنا المرتبطة بتعزيز جهود التقارب والإندماج لا تنحصر في يوم أو شهر أو سنة، فإننا سعداء بشراكتنا مع تلك النخبة من السيدات الناجحات في هذه المناسبة العالمية المهمة لدعم مسيرتهن وإبراز إنجازاتهن.»

قد يعجبك أيضا...

وبالإضافة إلى إصدار الكتاب الإلكتروني، سيتم عرض المقطع المسجل لحدث#SheCreates على صفحة Facebook Arabia يوم 8 مارس احتفالًا باليوم العالمي للمرأة. وهي مبادرة تسلط الضوء على السيدات اللواتي نجحن في صناعة التغيير وتمهيد الطريق كقادة في مجالاتهن ومجتمعاتهن وأعمالهن.وقالت ديريا ماتراش المديرة الإقليمية لدى فيسبوك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «كل يوم هو يوم للاحتفال بالمرأة والارتقاء بها. إن الغرض من#SheCreates يعبر عن اسمه، حيث يسلط الضوء على التأثير اليومي المذهل للمرأة في جميع أنحاء المنطقة، والفرق الذي تحدثه والتغيير الذي توجده. المرأة تقود مبادرات لها معانٍ وأهداف عميقة وتسهم في تنمية حركة وأنشطة الأعمال في جميع القطاعات والصناعات، وهو ما يعكس جوهر هذا المشروع الذي يهدف إلى تقديم مصادر إلهام للأجيال التالية من النساء خلال السنوات القادمة حتى يتمكنْ من إحراز تقدم معًا. وأنا مسرورة وفخورة للغاية لأنني ألعب دورًا في تسليط الضوء على قصص تلك النساء الرائعات».رابط الكتيب:https://www.facebook.com/formedia/facebook-she-creates-2021