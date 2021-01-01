هواوي تختبر خدمتها للبريد الإلكتروني Petal Mail في الصين قبل إطلاقها عالميا قريبا

قالت تقارير أن هواوي Huawei تختبر حاليا خدمتها للبريد الإلكتروني Petal Mail داخل الصين، حيث يمكن للصينيين التسجيل في الخدمة، وإرسال ملاحظاتهم للشركة خلال فترة التجربة التي تسبق إطلاق الخدمة عالميا قريبا.
ومنذ الحظر الأمريكي على هواوي بشأن استخدام التقنيات والخدمات الأمريكية، ومنها خدمات جوجل، وهي تسعى لتطوير خدمات بديلة لخدمات جوجل.
وبحسب التقارير، حافظت هواوي على واجهة المستخدم السهلة في بريدها الإلكتروني Petal Search كما في بريد جوجل “جيميل” Gmail، حيث توجد قائمة رأسية جانبية تحتوي على صناديق البريد الإلكتروني، والتي تشمل صندوق البريد الوارد والبريد المميز والمسودات والبريد المرسل وسلة الرسائل المحذوفة والرسائل الغير مرغوب فيها Spam.
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