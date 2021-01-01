«صناعة المعلومات» تحذر المصريين بعد اختراق فيس بوك من هذه الثغرة

حذر عادل عبدالمنعم، رئيس مجموعة الإنترنت بغرفة التكنولوجيا وصناعة المعلومات المصريين بعد اختراق فيس بوك.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع الإعلامي سعيد حساسين، اليوم الجمعة، إن بعض الهاكرز تمكنوا من الحصول على شيء يساوي الباسورد يستطيع الهاكرز التحكم في حسابك كأنه أنت.
وأضاف «عبدالمنعم» أن ما حدث بالضبط: «مفتاح شقتك بقى مع حد تاني ده توضيح بسيط جدا للي حصل النهاردة».
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