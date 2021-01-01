خبير أمن معلومات: مكالمات شركات الاتصالات لا يمكنها اختراق الهواتف

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خبير أمن معلومات: مكالمات شركات الاتصالات لا يمكنها اختراق الهواتف

قال المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن فراغ الشباب خلال فترة جائحة كورونا يجعل لديهم وقتًا كبيرًا يستغلونه في استفزاز غيرهم بالصور والمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى برقم يمكنه الاتصال بك وسرقة معلومات خاصة من الهاتف، وهي مجرد شائعات.

وأضاف «السخاوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «معاك في الصورة»، أن مكالمات شركات الاتصالات لا يمكنها اختراق الهواتف، مشيرًا إلى أن ذلك لم يحدث سوى منذ فترة طويلة وكانت ثغرة عالمية للتجسس على المكالمات المهمة.

وتابع: «في شهر مايو الماضي من العام الماضي 2020، تم الكشف عن ثغرة للتجسس على المعلومات عبر تطبيق»الواتساب«، مشيرًا إلى أنه عن طريق اتصالات الواتساب يستطيع جمع المعلومات على أجهزة المحمول.

المصدر: المصرى اليوم

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