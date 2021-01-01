

متصفح بريف Brave يعزّز الخصوصية متصفح بريف Brave يعزّز الخصوصية

يعتبر متصفح Brave من متصفحات الويب الجديدة نسبيًا، لكنه فرض نفسه بقوة في وقت قصير لعدة أسباب منها أنه أسرع متصفح إنترنت في العالم وهو متصفح آمن ويوفر طريقة جديدة لاستخدامه. رغم وجود بعض الجوانب السلبية فيه والتي سنسردها، إلا أن الجوانب الإيجابية تتفوق أكثر، حيث يفضله الكثير عن متصفح “كروم”، وستتعرف من خلال هذه التدوينة على خصائص متصفح Brave الجديد ولم عليك البدء باستخدامه على الكمبيوتر والهاتف الذكي.



تم إطلاق Brave بداية عام 2016 وهو يعتمد على نفس بنية متصفح كروم المسماة كروميوم، ويركز هذا المتصفح بشكل كبير على السرعة والأمان والخصوصية والأداء وهم أهم ما يميزه.





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ميزات متصفح Braveإصدارات Brave على الكمبيوتر والهاتف الذكي توفر ميزات فضلت المستخدمين استخدامه على متصفح “كروم” نظرًا لهذه المقارنة. حيث ازدادت شهرة المتصفح واستخدمه أكثر من 4 مليون مستخدم خلال أول عامين منذ إصداره وذلك لكفائته وسرعة التصفح به. كما أن ميزات الخصوصية والأمان جعلت التحويل من متصفح “كروم” إلى متصفح Brave ذات أهمية. ناهيك عن ميزة حجب الإعلانات وميزة مزامنة الإشارات المرجعية بين الأجهزة الذكية عن طريق رمز خاص يستخدم للتحقق لمرة واحدة والتي تتوفر في شكل نص ورمز QR بدلًا من إجبارك على إنشاء حساب مثل معظم المتصفحات الأخرى. الجانب السلبي الوحيد هنا هي أن المزامنة تقتصر فقط على الإشارات المرجعية.من الميزات أيضًا وجود مكافأة Brave وهي مبادرة خاصة بالشركة تهدف لتغيير طريقة عمل الإعلانات على الويب. حيث يتم الدفع لك إن اخترت مشاهدة الإعلانات وذلك من خلال عملة مشفرة تسمى Basic Attention Tokens (BAT)، والتي يمكنك استخدامها لمكافأة مواقعك أو القنوات المفضلة المسجلة لدى المتصفح، ويمكنك تحويلها إلى أموال نقدية وسحبها. وبإمكانك تحديد الإعلانات التي ترغب برؤيتها في الساعة الواحدة وتحديد الوقت اللازم لاحتساب وقت زيارة الصفحة.متصفح Brave على الكمبيوترلأن المتصفح يعتمد على بنية كروميوم، فيمكن الاستفادة من الإضافات الخاصة بمتصفح “كروم” رغم أنها لن تعمل جميعها، لكن لأن الإضافة لا تعدل أي شيء في واجهة المتصفح فستعمل، وهذه الإضافات تزيد من إمكانات المتصفح بشكل كبير.الإضافات الأخرى المضمنة هي ميزة Hangouts حيث تتيح لك الحصول على إشعارات من التطبيق الأساسي ومتابعة محادثاتك دون الحاجة لتثبيت التطبيق. كذلك تتوفر إضافة تحميل الملفات عبر نظام ملفات InterPlanetary المصمم لتسهيل عملية تنزيل الملفات الكبيرة.من المميزات المفيدة أيضًا على الكمبيوتر هي حظر محتوى مواقع التواصل الاجتماعية المضمّنة في المواقع الأخرى، كذلك اختصارات تسجيل الدخول عن طريق حسابات جوجل وفيس بوك واختصارات المشاركة على تويتر وفيس بوك، وهذا مفيد عند تقليل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. هناك أيضًا ميزة “وضع القراءة” وتسمى distill page، والتي تقوم بحذف كل المحتوى في أي صفحة ويب عدا النصوص مما يسهل عملية قراءة النصوص الطويلة.مميزات Brave على الهاتف الذكيمن الميزات المخصصة المفيدة في إصدار Brave على الهواتف هي ميزة Video in background والتي تتيح تشغيل مقاطع الفيديو من المواقع في الخلفية أثناء التصفح في التطبيقات الأخرى. كذلك القدرة على تحويل أي موقع ويب إلى ملف pdf من من أحد الميزات المهمة أيضًا، كما يمكنك إجراء تعديلات على ملف الـ pdf في المتصفح مباشرة بما في ذلك إضافة توقيع وغيره من أدوات التعديل. كذلك يمكن الحصول على أفضل نتائج البحث من خلال التبديل إلى وضعية “القراءة”.هناك أيضًا وضع “سطح المكتب” الذي يقوم بحظر المواقع من عرض النسخة المطورة للصفحات والمخصصة للهاتف. كما يمكن الاختيار بين محركا البحث جوجل و بينج وغيرها لاختيار المحرك الأساسي في عملياتك البحثية.عيوب المتصفحلا يوجد عيوب جوهرية في المتصفح، ولكن يمكن القول بأن من عيوبه حظر مناطق أو أجزاء تريد تحميلها في الموقع بين حين وآخر، ولكن لهذه المشكلة حل. فعندما تواجهك هذه المشكلة ويتم حظر جزء من الموقع تريد تحميله يمكنك الضغط على أيقونة “الأسد” وإغلاق الخيار المسمى shield.الاستخداميملك Brave واجهة سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام، إضافة لاستمرارية تحديث المزيد من المميزات الخاصة بها على نسخة الهواتف الذكية.أما واجهة “سطح المكتب” فهي سهلة وجميلة وأي شخص استخدم متصفحات “كروم” و”أوبرا” من قبل سيجد Brave سهل الاستخدام. يمكنك أيضًا تخصيص شكل المتصفح باستخدام سمات متصفح “كروم” نفسها، بالإضافة إلى تغيير ألوان المتصفح من خلال التغير بين الوضع العادي أو الداكن أو جعله متناسق مع نظام التشغيل. أما عن وجود السجل والإعدادات، فتوجدان في القائمة اليسرى بجوار شريط العناوين. وبمقارنته بمتصفحات الهواتف الأخرى فمن السهل إدارة الإشارات المرجعية وتعديلها وحذفها وإنشاء مجلدات جديدة.توجد أيقونة “الدروع” التي تعتبر ميزة توفر إعدادات حظر الإعلانات وخصائص التتبع والقدرة على تشغيل إعدادات الأمان وإيقاف تشغيلها. ومن الميزات المتوفرة على الهاتف هي ميزة شريط علامات التبويب، وهي غير متوفرة في المتصفحات الأخرى، وهذه الميزة تعني أنه ليس من الضروري الدخول إلى علامات التبويب للتنقل بين الصفحات. يمكنك أيضًا تعيين شريط علامات التبويب لعرضه فقط عندما يكون جهازك في وضع أفقي، كذلك يمكنك إغلاق جميع علامات التبويب عن طريق الضغط ضغطة مطولة على زر قائمة علامات التبويب.الأداءيوفر المتصفح سرعة عالية وملحوظة أثناء التصفح ويعتبر أسرع متصفح انترنت في العالم حيث أوضحت الاختبارات تفوقه على “كروم” و”فايرفوكس” على جميع الأجهزة.على الرغم من سرعة التصفح التي يوفرها المتصفح فإن استهلاك ذاكرة الوصول العشوائي RAM أقل بكثير من معظم المتصفحات الأخرىK وهي ميزة قوية لأن المتصفحات التي تعتمد على بنية كروميوم تشتهر بكونها مستنفذة لموارد الأجهزة.هل متصفح Brave آمن؟تتوفر في المتصفح ميزات الأمان ومنها ميزة “الدروع” التي توفر مجموعة خيارات يمكن حظرها أو السماح بها أثناء التصفح. كما تتيح لك التحكم في إعدادات الأمان الأساسية كحظر برمجيات التتبع وفرض بروتوكول HTTPS -وهو بروتوكول آمن- على المتصفح وحظر الأكواد البرمجية لصفحات الويب وملفات تعريف الارتباط.أضف لذلك أن المتصفح يقوم بتفعيل ميزة تدعى HTTPS Everywhere التي تجبر مواقع الويب على استخدام هذا البروتوكول الآمن، وإذا قمت بزيارة موقع لا يوفر اتصال آمن، فيتم تحذير المستخدم برمز ونص يخبرك بأن الموقع “غير أمن”.من ميزات Brave الهامة هي ميزة حظر الإعلانات من المواقع التي يتم زيارتها. كما يمكن أيضًا إضافة ميزة استخدام كلمة مرور لحماية كلمات المرور الخاصة بحساباتك على الهاتف في حالة فقدت هاتفك لسبب من الأسباب.أخيرًا يوفر المتصفح ميزة التصفح الآمن من شركة جوجل، والتي تقوم بمسح الروابط التي تزورها بحثًا عن أي برامج ضارة أو خبيثة.الخصوصيةرغم أن المتصفح يعتمد على بنية كروميوم والتي ترسل البيانات إلى جوجل لتحليلها، وهذا قد يُفقدك الخصوصية، لكن يقال بأن المطورين قاموا بحذف هذه الوظيفة من المتصفح. رغم ذلك فهناك خدمات تقوم بجمع بياناتك ولكنها معطلة بشكل افتراضي، مثل خدمة التنبؤ بعمليات البحث وتحميل صفحات الويب.تقول الشركة في بيان خصوصيتها بأن متصفح Brave لا يقوم بجمع بيانات المستخدام عدا بيانات التصفح والتنبؤ وهي بيانات بالإمكان تعطيلها. حتى الإعلان في برنامج مكافئات Brave، فهي تتم على جهازك فقط دون إرسال نتائج البيانات إلى Brave أو إلى المعلن نفسه.الكثيرون يصفون Brave بأنه أسرع متصفح إنترنت في العالم وأنه أكثر أمنًا وخصوصية. فهو يجمع بين الميزات المتكاملة التي ذكرناها وواجهة سهلة الاستخدام مع أداء رائع وعناصر تحكم أمان وخصوصية. مقارنة بباقي المتصفحات، لا توجد جوانب سلبية كبيرة في brave، ويوصى به في حال كنت تبحث عن تجربة تصفح جديدة بميزات قوية. لذا إن كنت تفكر في استخدامه وتجربته،