سامسونج تعمل مع ماستر كارد على إطلاق بطاقة دفع تعمل بالبصمة

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سامسونج تعمل مع ماستر كارد على إطلاق بطاقة دفع تعمل بالبصمة

أعلنت شركة سامسونج عن توقيعها مذكرة تفاهم مع ماستر كارد من أجل تطوير وإطلاق بطاقة دفع تعمل بالبصمة لتعزيز حماية المستخدمين الدفع في المتاجر ونقاط البيع.

كانت ماستر كارد قد كشفت عن نموذج لبطاقات الدفع تعمل بالبصمة عام 2017، وبحسب سامسونج، فإن النموذج الذي أعلنت عنه متشابه لما سيحصل بعد التعاون لكنها ستكون مسؤولة عن تطوير رقاقة الحماية لمستشعر البصمة لوضعه في بطاقات الدفع كبديل للتقنية التي تستخدمها ماستركارد.

وتهدف هذه الخطوة بالتعاون مع سامسونج لتعزيز مستوى الحماية أثناء الدفع من خلال استخدام البصمة فقط لإتمام العمليات في المتاجر عند نقاط البيع، وهو ما يلغي كتابة الرقم السري أمام أشخاص أخرين، كما يقلل عملية التلامس عند الشراء وبالتالي يعزز سلامة المستخدمين.

المصدر: عالم التقنيه

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