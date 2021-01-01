

«مايكروسوفت» تطلق تطبيقا جديدا لتدوين الحوار خلال الاجتماعات الشخصية «مايكروسوفت» تطلق تطبيقا جديدا لتدوين الحوار خلال الاجتماعات الشخصية

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، تطبيقا جديدا لتدوين الحوار المنطوق خلال الاجتماعات الشخصية وترجمته فوريا.



يقدم التطبيق الجديد "جروب تراسكرايب" (Group Transcribe)، الذي أطلقه فريق "مايكروسوفت جراج"، مفهوما جديدا جديدا لتدوين الحوارات المنطوقة في الاجتماعات في الوقت الفعلي بوصفها عملية أكثر تعاونا؛ حيث يقوم بتدوين الحوار الدائر بين المشاركين في الاجتماع على أجهزتهم الخاصة بدقة أعلى، كما يقدم ترجمة فورية للغات المنطوقة لأكثر من 80 لغة مختلفة.



وأوضحت الشركة: أنه لاستخدام التطبيق، يتعين على شخص واحد بدء الاجتماع أولًا على جهازه الخاص، ثم بعد ذلك دعوة الآخرين للانضمام إلى الاجتماع عبر تقنية البلوتوث أو رمز الاستجابة السريع "كيو آر" القابل للمسح بواسطة الهاتف أو حتى عن طريق مشاركة رابط للاجتماع، وبعدها سيرى الجميع نصا مكتوبا لحوارهم مباشرة على أجهزتهم.

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ويستطيع التطبيق الجديد، المعتمد على تكنولوجيا معالجة اللغات والكلام المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، تدوين الحوار المنطوق بدقة أعلى وتمييز المتحدث بناءً على مستوى صوته الملتقط عبر ميكروفون كل هاتف مستخدم في الاجتماع. كما أنه يمكنه توفير الترجمة على أجهزة المشاركين الآخرين في الاجتماع باللغة التي يتحدثونها إذا ما تحدث أحد المشاركين باللغة الخاصة به.وأشارت إلى أن التطبيق يسهل أيضا على الأشخاص الصم وضعاف السمع والمتحدثين من غير الناطقين بلغة الحوار، المشاركة بشكل كامل في الاجتماعات من خلال متابعة النصوص المكتوبة والترجمات الحية.