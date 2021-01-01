«ضحكات سريعة» ميزة جديدة من «نتفليكس» للهواتف المحمولة

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«ضحكات سريعة» ميزة جديدة من «نتفليكس» للهواتف المحمولة

أطلقت شبكة "نتفليكس" الأمريكية العملاقة للبث التدفقي الأربعاء ميزة "فاست لافس" "ضحكات سريعة" على تطبيقها للهاتف المحمول، وهو يتيح للمستخدم مشاهدة مقتطفات فكاهية قصيرة تشبه نموذج مقاطع الفيديو القصيرة من منصة "تيك توك".

ويمكّن التطبيق الجديد المستخدمين من عرض لقطات كوميدية وحفظها ومشاركتها، وهي مستقاة من لائحة كبيرة توفّرها "نتفليكس".

وأوضحت "نتفليكس" في منشور على مدوّنة أن الراغب في شيء من الضحك" يستطيع أن يحقق مراده عبر هذا التطبيق "الذي يوفر الكثير من الاحتمالات الفكاهية، كالمسلسلات والأفلام والعروض الفردية".

وقد تكون المقاطع مقتطفات من أفلام روائية منها "موردر ميستري"، أو من مسلسلات رسوم متحركة مثل "بيغ ماوث" أو عروضًا لممثلين ككيفن هارت وآلي وونغ، على ما شرحت "نتفليكس".

ويتوافر "فاست لافس" لمستخدمي "آي فون" "في بعض الدول". وستختبره "نتفليكس" قريبًا على الأجهزة الي تعمل بتظام "أندرويد".

المصدر: الدستور

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