أطلقت شبكة "نتفليكس" الأمريكية العملاقة للبث التدفقي الأربعاء ميزة "فاست لافس" "ضحكات سريعة" على تطبيقها للهاتف المحمول، وهو يتيح للمستخدم مشاهدة مقتطفات فكاهية قصيرة تشبه نموذج مقاطع الفيديو القصيرة من منصة "تيك توك".
ويمكّن التطبيق الجديد المستخدمين من عرض لقطات كوميدية وحفظها ومشاركتها، وهي مستقاة من لائحة كبيرة توفّرها "نتفليكس".
وأوضحت "نتفليكس" في منشور على مدوّنة أن الراغب في شيء من الضحك" يستطيع أن يحقق مراده عبر هذا التطبيق "الذي يوفر الكثير من الاحتمالات الفكاهية، كالمسلسلات والأفلام والعروض الفردية".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على «ضحكات سريعة» ميزة جديدة من «نتفليكس» للهواتف المحمولة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق