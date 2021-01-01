عودة الخدمة لمنصة «زووم» بعد توقفها ساعات

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عودة الخدمة لمنصة «زووم» بعد توقفها ساعات

أعلنت شركة (زووم) Zoom الأمريكية، رائدة منصات مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، عودة خدماتها مجددا بعد انقطاع دام لساعات.

وأرجعت الشركة- في بيان اليوم- سبب العطل الذي طال خدماتها إلي مشاكل في شبكة الإنترنت، حيث فشل عدد من المستخدمين في الانضمام إلى الاجتماعات على منصة مؤتمرات الفيديو.

وخلال وباء فيروس كورونا المستجد، أصبحت الشركة، التي تم تأسيسها قبل 9 سنوات، مرادفة لعقد مؤتمرات الفيديو، حيث مازالت الحياة المكتبية التقليدية معلقة بالنسبة للكثيرين.

وتوقعت الشركة تحقيق إيرادات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تتراوح بين 900 مليون دولار و905 مليون دولار، وهي أعلى بكثير من تقديرات المحللين.

جدير بالذكر أن شركة (زووم) حققت أرباحًا قياسية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: الدستور

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