أعلنت شركة (زووم) Zoom الأمريكية، رائدة منصات مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، عودة خدماتها مجددا بعد انقطاع دام لساعات.
وأرجعت الشركة- في بيان اليوم- سبب العطل الذي طال خدماتها إلي مشاكل في شبكة الإنترنت، حيث فشل عدد من المستخدمين في الانضمام إلى الاجتماعات على منصة مؤتمرات الفيديو.
وخلال وباء فيروس كورونا المستجد، أصبحت الشركة، التي تم تأسيسها قبل 9 سنوات، مرادفة لعقد مؤتمرات الفيديو، حيث مازالت الحياة المكتبية التقليدية معلقة بالنسبة للكثيرين.
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التعليقات على عودة الخدمة لمنصة «زووم» بعد توقفها ساعات
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