انطلاقا من الثقة التي تتمتع بها جوميا في السوق المصرية، أعلنت منصة التجارة الإلكترونية الرائدة جوميا رسميًا عن إطلاق Jumia Food، وهي خدمة جديدة لتوصيل الطعام في القاهرة.
منذ العام الماضي وبعد تفشي فيروس كورونا، زاد الطلب على توصيل الأطعمة ومنتجات البقالة، ويرجع ذلك إلي القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا والتي أجبرت معظم الناس للبقاء في منازلهم.
ويتميز تطبيق Jumia Food بأنه يعتمد على نفس البيانات المستخدمة في جميع تطبيقات جوميا ويتم تحميله على أجهزة الأندرويد والايفون. ويوفر العديد من أنواع الطعام المختلفة التى تقدم من كبرى المطاعم المشهورة، كما أنه سهل الاستخدام.
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التعليقات على “جوميا” تطلق منصة Jumia Food لتوصيل الطعام في مصر
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