أخبارتعاون جديد بين تيك توك ويونيسف لنشر السلوك الإيجابي على الانترنت

انطلاقاً من مبدأ أهمية تثقيف المجتمع عبر الإنترنت، أعلنت منصة “تيك توك”-الرائدة في مجال مقاطع الفيديو القصيرة حول العالم- عن تعاون جديد مع منظمة يونيسف في مصر، لإطلاق مبادرة جديدة لتشجيع مستخدمي المنصة على تفادي كل أشكال التنمر على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال “هاشتاج” #فكر_قبل_ما_تنشر #Practicethepause، وذلك حرصاً من المنصة على استخدام التطبيق كأداة للتوعية باعتبارها من أوسع المنصات انتشارا وشعبية على مستوى العالم وقدرتها على التأثير الإيجابي في الكثيرين.
ويدعو “هاشتاج” #فكر_قبل_ما_تنشر #Practicethepause، جميع مستخدمي المنصات المختلفة إلى التفكير مليًا في المحتوى الخاص بهم قبل النشر أو المشاركة أو التسجيل أو التصوير؛ للتأكد من أنه محتوى إيجابي لا يلحق الأذى بأي مستخدم آخر، وتأتي هذه الحملة كجزء من جهود منصة التيك توك الجادة لنشر الوعي بأفضل الممارسات في المجال الافتراضي وتثقيف المستخدمين حول أفضل استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مما يساهم في خلق بيئة إيجابية وشاملة خالية من التنمر على الانترنت.
وحظيت مبادرة #فكر_قبل_ما_تنشر #Practicethepause، بتأييد صناع المحتوى البارزين على المنصة وأكثرهم متابعة وتأثيراً في قاعدة كبيرة من المستخدمين بالإضافة إلى الشخصيات العامة والمؤثرة مثل الفنانة نيللي كريم والفنانة والمدونة علا رشدي وكذلك الفنانين كريم عفيفي وأحمد حاتم، والذين قاموا بنشر مقاطع فيديو قصيرة على حساباتهم لدعم الهاش تاج، بالإضافة إلى تسجيل رسالة للجمهور تسلط الضوء على دور الفرد ومسؤوليته على الإنترنت، كما تشجع منصة “تيك توك” المستخدمين على المشاركة في التحدي من خلال استخدام الهاشتاج نفسه والذي يسمح لهم بنشر مساهماتهم التي تشجع الآخرين على التفكير قبل النشر.
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